Böjte Csabáról írt könyvet önkéntes segítője

Frigyesy Ágnes Szalézi Szent Ferenc-díjas újságíró és fotóriporter Íme az én fiam! – Böjte Csaba ferences kisebb testvéri küldetéséről című könyvének bemutatóját tartották szerdán Kecskeméten, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Hoffmann János utcai Gondviselés Házában. A szerző önkéntesként is segíti Csaba testvér missziós munkáját. Ismeretségük 17 éve alatt született írások és fényképek szerepelnek a kötetben.

A könyvbemutatón Rigóné Kiss Éva, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnöki tanácsadója és kecskeméti csoport vezetője a Budapesti Székely Kör jelenlévő tagjainak beszélt a szolgálat munkájáról, majd Nagyné Irén, a kecskeméti Rózsahölgyek Társasága egyik tagja mutatta be a hölgyek célját, ami a béke, a szeretet, a harmónia és a nőiesség megvalósítása hétköznapokban. Schultz Henrik tárogatójátéka után Frigyesy Ágnes beszélt a könyvéről, keletkezésének körülményeiről.

Frigyesy Ágnes 2003-ban ismerte meg Csaba testvért, akkor készítette első interjúját a ferences rendi szerzetessel, aki akkoriban még nem volt annyira ismert, mint ma.

Azóta tart munkakapcsolatuk, újságíróként és önkéntesként is évek óta látogatja az otthonokat, valamint a csíksomlyói zarándokvonat adománygyűjtőjeként is segíti a szerzetes missziós munkáját (melyen a kezdetek óta ott van mint újságíró), ezzel hozzájárul a gyermekek fejlődéséhez, kulturális neveléséhez. A Budapesti Székely Kör is segíti Böjte Csaba munkáját, rendszeresen látogatják az otthonokat.

A szerző elmondta, hogy annyi képanyag, tudósítás és interjú gyűlt össze az elmúlt 17 évben, hogy a megérett a kötetbe rendezésre. Eredetileg tavalyi megjelenést tervezett a szerző, de váratlan okok miatt ez az idei évre csúszott, így csak februárban jelent meg a könyv, amit meglepetésnek is szánt Csaba testvér részére a Dévai Szent Ferenc Alapítvány 25. évfordulójára. Ezért első bemutatója Déván volt. A szerző egyházi jellegű könyveket ír, így a Budapesti Székely Körnek is kiváló egyházi kapcsolatai vannak, több felekezetnél szoktak megjelenni és templomokban tartanak könyvbemutatót, így Nagyváradon is bemutatták a könyvet a helyi a református közösségnek, majd Nagykárolyon is tartottak felolvasást az új kötetből.

A könyvben 75, több képből álló színes fotókollázs szerepel, melyekhez egyenként Csaba testvér egy-egy gondolatát társította a szerző és a tudósításokban Böjte Csaba munkája mellett az erdélyi ferenceseket és az általuk végzett szolgálatot is bemutatja. A kötetben szerepel egy levél is, melyet Csaba testvér írt a zarándokokhoz

A könyvben olvasható még a szerző első Böjte Csabával készült 2003-as interjúja is, amit Ramháb Mária, a megyei könyvtár igazgatója segített előkeresni az Országos Széchenyi könyvtár archívumából.

A szerző megjegyezte, hogy az interjú és a tudósítások megírása idején még nem országos hírű szerzetesről szóló írások igazi kuriózumnak számítanak. Elárulta, hogy mintegy 30 oldalnyi anyag maradt ki a könyvből, melyből Böjte Csaba alapítványának 30 éves évfordulójára tervezi bővíteni a bemutatott kötetet.

Miután Frigyesy Ágnes bemutatta könyvét a jelenlévők kérdései következtek, majd felolvasták Böjte Csaba kötetben szereplő gondolatait.