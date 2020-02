Bizonyos szempontból áldásnak tartja betegségét a sikeres író

Kétéves korában került kerekesszékbe Böszörményi Gyula, Tiszakécskén élő író. Gyermekéveit a négy fal között, többnyire magányosan töltötte, majd kiskamaszként egy debreceni egészségügyi gyermekotthonba került, több mint 600 értelmi fogyatékos fiatal közé. Az ott szerzett tapasztalatai ihlették 1991-ben megjelent első regényét, mely a Kucó címet kapta. A sikert azonban jóval később, 2002-ben Gergő és az álomfogók című ifjúsági regénye hozta el számára. A József Attila-díjas íróval tiszakécskei otthonában beszélgettünk.

– Mikor ötlött fel először önben, hogy a történetmesélés az ön útja?

– Kétéves koromban lettem beteg, azóta nem tudok járni. A gyerekkoromat gyakorlatilag a négy fal között töltöttem, nagyon sokat voltam egyedül. Az egyetlen ablakom a világra a könyvek és a televízió volt. Játék közben rájöttem, hogy ki tudok találni magamnak történeteket. Akkoriban persze még meg sem fordult a fejemben, hogy valaha író lehetnék, hisz úgy tekintettem rájuk, mint a félistenekre.

– Nehéz lehetett a négy fal között játszópajtások nélkül.

– Egy gyerek abba szokik bele, ami a környezete. A negyedik emeleten laktunk, egy falatnyi erkélyünk volt. Oda néha kimentem, pont egy játszótér volt alattunk. Ott is és a televízióban is láttam, hogy vannak más gyerekek. Jópofa, hogy ők tudnak szaladgálni, én meg nem, de ez nem volt trauma a számomra. Persze voltak próbálkozásaim. Egyszer valamiért nagyon-nagyon egyedül éreztem magam. Kint voltam az erkélyen, csináltam papírrepülőket, és ráírtam, hogy „szia” és, hogy „itt vagyok a negyediken”, majd ledobáltam a térre, de senki nem foglalkozott vele.

– Mikor került közösségbe?

– 12 évesen felvettek a debreceni egészségügyi gyermekotthonba, nyolc évet töltöttem ott. Mindössze hatan voltunk épelméjűek 640 szellemi fogyatékos fiatal között. A szobák ajtajában nem volt kilincs, a nővérek a zsebükben hordták. Tulajdonképpen őrültek házában nőttem fel. Egészen különös szabályai vannak egy ilyen világnak. Olyan, mint egy börtön. Ha gyenge vagy, bántanak, ha meg tudod vásárolni a védelmet, megveszed. Magamba zárkóztam, próbáltam elkülönülni a környezetemtől. Ennek egyik módja az írás volt. 16 éves koromban nagyon elkeseredtem, és írtam egy Interjú önmagammal című tárcát. Tulajdonképpen a bánatomat vetettem papírra. Elküldtem a Magyar Ifjúságnak. Persze leveleznünk sem volt szabad, az egyik nővér, Rózsi néni csempészte ki. A magazin megjelentette az írást, és az intézetbe írtak vissza. Elküldték életem első honoráriumát, kétszáz forintot és egy tiszteletpéldányt. Az igazgatótól óriási üvöltözést kaptam, emellett három hét tévémegvonást büntetésként, ami maga volt a pokol. Ennek ellenére, mikor kézbe vettem a tiszteletpéldányt és a kétszáz forintot, csak az járt a fejemben, hogy ez az, megcsináltam! Akkor már biztos voltam benne, hogy ez az utam.

– Első regényét, a Kucót Debrecenben töltött évei ihlették. Milyen volt a fogadtatása?

– Totális bukás. Megjelent, és a kutyának sem kellett. Jó egy évvel később a kiadó szólt, hogy van még ötszáz példány belőle, azokat elküldenék bezúzni. Úgy éreztem, hogy elbuktam. Mondtam, hogy inkább adják nekem, majd csinálok vele valamit. Akkoriban egy barátom, ha Pesten ügyet intézett, mentem vele autózni. Ültem a kocsiban, míg vártam rá, és néztem a járókelőket. Közben azon agyaltam, hogyan lehetne emberekkel megismerkedni. Beugrott, hogy van ötszáz könyvem, és mondtam a barátomnak, hogy legközelebb vigyen a Vörösmarty térre. Kiülök, és kiteszek egy táblát: „vedd meg a regényem”. Persze elsősorban nem a könyvet akartam eladni. Ismerkedni akartam.

– Sikerült?

– Annyira bejött, hogy két nyáron át csináltam. Hihetetlen kalandjaim voltak. Rögtön az első napon egy arab drogdílerrel kellett megküzdenem. A Vörösmarty téren ugyanis virágzik egyfajta minikultúra, melynek részei a fagyis lányok, az ékszerboltosok, a grafikusok és bizony, a szoknya alól hamis kaviárt áruló nénikék, a drogdílerek és a rossz lányok is. Természetesen nincs kiírva, de mindenkinek megvan a maga helye. Én leültem egy pad mellé. Megjelent egy arab férfi, elkezdett ordítani, rugdosta a kocsimat, és hadonászott a késével az orrom előtt. Nem értettem, mit akar. Egyszer csak odajött egy nagydarab ember, és csak azt láttam, hogy egyet szól, egyet üt, az arab megborul, majd elmegy. Az a fickó megszerezte nekem a padot. Ő Vizsolyi János szobrászművész, aki nyaranta grafikusként dolgozik a téren, és azóta is minden évben találkozunk. Adtam el könyveket, közben beszélgettem. Olyan embereket, sorsokat ismertem meg, melyekből azóta is sokszor élek. Megírtam a történeteiket. Egy alkalommal jött például egy nénike egy nagyon kopott szőrmebundában nyáron. Kezében nagy nejlonzacskó, amiben iszonyú mennyiségű fotót hurcolt magával. Leült ő is mellém, és elkezdte mutogatni a fotókat, melyeken ő volt a Grand Canyonnál, Afrikában, Japánban. A hajléktalanszállóról jött. Mikor jeleztem, hogy ez nem áll nekem össze, elmondta, hogy egy nagymenő ügyvéd volt a férje, ám egy nap arra ment haza, hogy ki van rakva a bőröndje a küszöbre, mert az ügyvéd úr összejött a titkárnőjével. A férje olyan ügyesen meg tudta szerkeszteni a válási papírokat, hogy a nőnek semmije sem maradt. Egész életében háztartásbeli volt, úgyhogy a luxusvillából egyenesen a hajléktalanszállóra ment.

– A Kucó megjelenését követően több könyve álnéven jelent meg. Miért?

– A rendszerváltás után sok új könyvkiadó jelent meg, és rengeteg olyan könyvet tudtak eladni, amit addig nem lehetett. Például romantikus regényeket vagy horrort. A külföldi kéziratok keresettek, azonban drágák voltak, úgyhogy a kis kiadók rákaptak arra, hogy bérírókat alkalmaztak. Én is írtam pár förtelmet például olyan címekkel, hogy Adjátok vissza a gyermekemet vagy Aids kommandó. Nagyon utáltam, de élni kellett. Kötelezően álnéven jelentem meg, hiszen szépen nézett volna ki ilyen címek mellett, hogy írta: Böszörményi Gyula. Mennyivel jobb, hogy írta: Alice Clever. Angolszász és női írónak kellett lennem. A Magányos vadász a szív megjelenése után a kiadó kapott is egy levelet egy nagymamától, aki azt írta: „Tisztelt uraim! Végre belátták, hogy a szerelemről csakis a nők tudnak ilyen szépen írni”. Nem árultuk el neki, hogy Alice Clevernek szakálla van.

– Az áttörést a Gergő és az álomfogók című ifjúsági regénye hozta el. Ez a történet hogyan született?

– Írtam ezeket a vacakokat, horrort, sci-fit, de nem jött be semmi. Akkoriban már sok barátom volt, és mindenfelé jártam koncertekre, fesztiválokra. A Vörösmarty téren volt egy nagy Sziámi koncert. Vannak előnyei annak, ha az ember tolószékes. Egyrészt a biztonsági őrök nem nagyon figyelnek rá, mert úgysem veszélyes, másrészt alacsony vagyok, tehát beférek a kordon alatt. Besurrantam még a koncert előtt, és odaköszöntem Müller Péter Sziáminak. Mondtam neki: figyelj, Péter, van nálam két deci vodka és egy regény, amit én írtam. Melyiket kéred? A vodkát választotta, de a regényt is odaadtam neki, amibe semmi mást nem írtam, csak a telefonszámomat. Jó fél évvel később felhívott a következő szöveggel: „Ki a franc vagy te, és hol lehet téged megtalálni?” Akkor olvasta el a könyvet, nagyon tetszett neki. Attól kezdve barátok vagyunk, rendszeresen látogatott. Régóta ismertük már egymást, mikor egyik alkalommal éppen nagyon elkeseredett hangulatban talált, mert nem ment az írás. Akkor mondta, hogy most már tényleg mindenféle hülyeséget összefirkáltam, de gyerekeknek még nem írtam. Miért nem írok egy ifjúsági regényt? Így született meg a Gergő és az álomfogók.

– Sejtette, hogy ekkora sikert arat majd?

– Teljesen megdöbbentem. Nem csak én, a kiadó is. Nem is titkolták, hogy nem akarták kiadni. Mondták Sziáminak, aki bevitte a kéziratot, hogy ismeretlen vagyok, ráadásul nagyon vastag a könyv, szóval tuti bukás. Felhívott a kiadóigazgató, és azt mondta: „Nézze, Böszörményi úr, kiadjuk a regényét, de megmondom őszintén, nem szívesen. Kinyomtatjuk 5000 példányban, és ha a következő egy évben el tudjuk adni a felét, akkor nem haragszunk egymásra, de ne adjon több kéziratot”. Három nap alatt mind elfogyott. Érdekes módon a kiadóigazgató rögtön felhívott, hogy írom-e már a folytatást.

– Most min dolgozik?

– Párhuzamosan dolgozom több projekten is. Egyrészt elkészült karácsony előtt egy új Ambrózy-regény, azt javítanom kell. Ezen kívül benne vagyok négy filmben, illetve a Kecskeméti Rajzfilmstúdiónak írok Cigánymeséket.