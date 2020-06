Bernard Slade lánya is posztolt Szemenyeiék otthonszínházáról

Ahogy arról mi is beszámoltunk, a Madách Színház két színészházaspár közreműködésével indított rendkívüli, a világon egyedüliként emlegetett sorozatot, melyet a művészek saját otthonukban adtak elő. Mi imádtuk, és úgy tűnik nem voltunk vele egyedül, hiszen Bernard Slade (a darab írója) lánya is megnézte a közvetítést, és közösségi oldalán elismerte a színészek alakítását, és a színház egyedülálló ötletét.

Bernard Slade Jövőre veled, ugyanitt című előadását június 11-én mutatta be a kecskeméti színház művésze, Szemenyei János és felesége, Kovács Lotti. A szereplők összesen öt alkalommal bújnak Doris és George bőrébe, ebből három már megvolt, további kettőre azonban kedden és szerdán kerül sor. A darab különlegességét az adja, hogy a megadott időpontban, a házaspár otthonából, élőben közvetítik az előadást, így minden egyes alkalom, ahogyan azt már a színházban megszokhattuk, tartogathat különbségeket, meglepetéseket, melyek egy élőben látható színdarab esetében is azt eredményezik, hogy a néző újra és újra érdeklődéssel nézi végig az egészet.

Az előadás ideje alatt a művészek a darab rendezői, színészei, operatőrei is egyben. Miközben szereplői a hatjeleneset vígjátéknak, a kamerát is a saját irányításuk alá veszik, hiszen pontról pontra helyezik, mozgatják, különböző helyekre teszik, ezzel is élvezetesebbé téve az előadást.

A George-ot alakító Szemenyei János egy korábbi beszélgetésünk alkalmával elmondta, egy pillanatig sem hezitáltak feleségével, amikor felvetették nekik az otthonszínház ötletét. Bár a felkészülés nehézkes volt, de mindketten örültek neki, hogy együtt játszhatják a darabot. A hálószobájuk stúdióvá alakult, különböző fények, mikrofonok, kamerák kerültek az ottfelejtett kávéscsészék helyére.

Minden körülmény adott tehát egy izgalmas, rendhagyó előadás megvalósításához, amely nem kizárólag a magyar színházkedvelőknek, de Bernard Slade lányának is szemet szúrt. A darab írója sajnos már nem lehetett részese e kivételes előadássorozatnak, hiszen tavaly októberben elhunyt. Lánya azonban látta, és köszöni szépen, nagyon élvezte az előadást.

Laurie megosztott egy részletet a darabból, és elismerő sorokkal reagált mind a színészekre, mind magára az otthonszínház ötletére:

„This is pretty cool, theatre in the covid 19 era. This is a livestream production of Same Time, Next Year from the Madach Theatre in Budapest. The actors are live in partners and this is being shot in their apartment. I know it’s live because a dog has been barking in the background for twenty minutes haha. Props to these actors and this theatre for pulling it off!”

azaz

„Nagyszerű, hogy a covid-19 alatt is van színház. A Jövőre veled, ugyanitt darabot a budapesti Madách Színház keltette életre. A színészek a való életben is partnerek, a helyszín pedig a saját otthonuk. Tudom, hogy élőben játszottak, mert egy kutya a háttérben vagy húsz percen át ugatott, haha. Elismerés a színészeknek és a színháznak ezért a húzásért!”

Ezt követően egy kommentre is reagált, melyben kifejtette, hogy apja mennyire élvezte a Budapesten látott előadások bemutatóit, melyeket ő írt. Laurie szerint tetszett volna neki az otthonszínház, hiszen ő is egy élő TV-színházból indult el Kanadában. Ezt követően újból gratulált minden résztvevőnek, és az „actors are superb!” mondattal zárta sorait, mely annyit tesz: a színészek kiválóak!

Jövőre veled, ugyanitt Bernard Slade 1975-ben írta Jövőre veled, ugyanitt című vígjátékát, amelyért Tony-díjra jelölték, majd filmadaptációjáért az Oscar-jelölést is begyűjtötte. A darab több mint 1400 előadást ért meg a Broadwayn, a világ több országában is bemutatták. A Madách Kamarában Sztankay István és Schütz Ila, valamint Lesznek Tibor és Kiss Mari szereplésével, Szirtes Tamás rendezésében több mint 500 előadást ért meg. A történet szereplői Doris és George, akik ugyan mással élnek házasságban, mégis minden évben egy napot egymással töltenek, az évek során pedig a kaland mély emberi kapcsolattá válik.

