Beke Márk New Yorkban is harsonázott

Beke Márk, a 19 éves kecskeméti harsonás tehetség élete eddigi leghosszabb koncertjét adta New Yorkban, a Carnegie Hallban. A Virtuózok tehetségkutató tavalyi győztese az elmúlt héten válthatta valóra a verseny fődíját.

– Milyen volt a New York-i koncerted?

– A Virtuózok verseny győzteseként az Armel Opera Festival jóvoltából adhattam egy koncertet New Yorkban, a Carnegie Hallban. Én voltam a koncert főszereplője, de a műsorban közreműködött a New York Brass együttes is. Kilenc számot játszottam, ennyit egyszerre még sosem. A kétórás koncertből 1 óra 15 perc tiszta harsonázás volt, ami hatalmas teljesítmény számomra is.

– Milyen érzéseket keltett benned a koncert?

– Leírhatatlanul boldog voltam. Nem is a helyszín miatt, hanem a végén olyan tapsvihar és ováció fogadott, ami tényleg megdobogtatta a szívemet.

– Izgultál?

– Csak egy picit, már van rutinom nagyközönség előtt. A számokat New Yorkban is ugyanúgy kellett harsonáznom, mint Kecskeméten.

– Hogyan készültél fel a New York-i koncertedre?

– Ősszel négy koncertem volt, három Kecskeméten és egy Hartán. Egyre hosszabbak voltak, így készültem fel a hosszú New York-i koncertre.

– Ez komoly erőnlétet is kívánt tőled. Erre lehet pluszban készülni?

– A karomat félórás koncert után már érzem, de ez nem is jelent gondot. A tüdővel sincs gond. Leginkább a szájizmokat kell erősítenem, nehogy meghúzódjanak, mert azt terhelem leginkább.

– Kik ültek a New York-i közönség soraiban?

– Telt ház előtt játszottam, aminek nagyon örültem. Azt pedig külön megtiszteltetésként és elismerésként könyveltem el, hogy több mint 90 százalékban amerikaiak voltak kíváncsiak rám. Persze, a magyaroknak is nagyon örültem, de nem akartam, hogy csak azért váltsanak jegyet a koncertemre, mert honfitársuk vagyok.

– Volt időd New Yorkban egy kicsit kikapcsolódni is?

– A koncert utáni két napban. Előtte csak a próbákra koncentráltam. Nem először jártam az amerikai nagyvárosban, de most is nagyon jól éreztem magam. A szüleim és az egyik testvérem is elkísért, és persze Kuna Lajos tanár úr, aki immár tíz éve odaadóan segíti a felkészülésemet. Rajta kívül még Gerhát László tanár úrnak köszönhetek sokat, ő is nagyban hozzájárult ahhoz, hogy eljussak pályám e fontos mérföldkövéhez.

– Jelenleg még középiskolában tanulsz?

– Igen, érettségi után vagyok, a kecskeméti Kodály Iskola 13. évfolyamán magántanulóként folytatom tanulmányaimat. Jövőre New Yorkban vagy Hannoverben szeretném folytatni.

– Melyik vonz jobban: Amerika vagy Németország?

– A közelsége miatt Hannoverhez húzok, ráadásul az euró­pai komolyzene nagy tradíciókkal bír, és szerintem számomra több lehetőséget nyújthat. Igaz, egyelőre csak angolul beszélek, de szívesen megtanulok németül is. Az egyetem ad rá egy évet.

– A kecskeméti közönség láthat a közeljövőben?

– Igen. A hétvégén, vasárnap 16 órakor a főtéren Kuna Lajos tanár úr és három tanítványa, köztük én is, közösen zenélünk Réz-Hangok címmel. Az adventi időszakban Kiskunfélegyházán is fellépek, a Virtuózok csapatával pedig újévi koncertünk lesz Budapesten.

– Hogyan töltöd az ünnepeket?

– Családi körben, alig várom. Sokat fogok pihenni és jókat enni!