Barta Dóra: Anna Karenina egyszerre bűnös és áldozat

Szerelemről, hűtlenségről, az egyszerre mindent akaró szenvedély pusztító hatalmáról és az anya-gyermek kapcsolat különleges erejéről mesél a tánc nyelvén a kecskeméti Katona József Színház soron következő produkciója. Tolsztoj világhírű klasszikusát, Anna Karenina tragédiájának történetét viszi színre a Kecskemét City Balett társulata. Az előadás bemutatóját ma 19 órakor tartják a nagyszínházban. A produkcióról annak rendező-koreográfusával, Barta Dórával, a Kecskemét City Balett vezetőjével beszélgettünk, akinek hétéves kisfia is szerepet vállalt az előadásban.

– A tavalyi évad újdonsága volt, hogy táncszínházi előadás, a Traviata is bekerült a kecskeméti színház bérletébe, méghozzá a nagyszínházban. Az Anna Kareninával e kezdeményezés folytatódik. Ezek szerint pozitívak voltak a visszajelzések.

– Örömmel mondhatom, hogy igen. Azáltal, hogy a Traviata bekerült a bérletbe, sok olyan néző is megtekintette, akik önmaguktól lehet, hogy nem választottak volna táncszínházi előadást. Külön boldogság számunkra, hogy ők is pozitív élményként élték meg a produkciót. Ezt onnan tudjuk, hogy az előadások után is figyeltük az előcsarnokban a nézői reakciókat, kerestük az alkalmakat, mikor elcsíphetünk egy-egy elejtett félmondatot, véleményt, visszajelzést a produkcióra vonatkozóan. Nagyon jó érzés volt, hogy pozitív visszacsatolásokat hallhattunk. További öröm számomra, hogy tapasztalataim alapján immár stabil, állandó közönsége van a városban a Kecskemét City Balett táncszínházi produkcióinak.

– A két évvel ezelőtti Rómeó és Júlia előadás nagy sikert aratott, egészen Lengyelországig repítette a Kecskemét City Balett társulatát. Ez a siker is közrejátszott abban, hogy ismét egy szerelmes tragédiára esett a választása?

– Úgy tapasztaltam, hogy az ismert, sok információt hordozó címek, valamint a történetmesélő produkciók nagyon vonzóak a nézők számára, illetve a színház műsorpolitikájába is az ilyen típusú előadás illeszthető. Emellett mindig szívesen nyúlok irodalmi textúrájú műhöz. Főleg, ha valamelyik hőse vagy főszereplője karakterében olyan erős, drámailag gazdagon kifejthető hatást érzek, mely alkotóként magával ragad, és beleszeretek, s az egész történet új értelmet kap. Hiszen a mi produkcióink soha nem egyszerűen csak „lepantomimezik” a cselekményt, hanem újragondolják, más nézőpontból közelítik meg. Ez az Anna Karenina produkció három fő komponensre helyezi a hangsúlyt.

– Melyek ezek?

– Anna történetének egyik kulcsa a szerelem, a mindent letaroló szenvedély ereje. Minden pillanatban erős feszültségű a darab. A táncművészektől azt kértem, hogy ezt a szenvedélyt és feszültséget az előadás első pillanatától az utolsóig tartsák fent, a produkció minden mozzanatát hassa át. Az én olvasatomban a szerelmi történet mellett hasonló fontossággal és erővel bír az a szál is, hogy Anna Karenina nemcsak feleség, hanem anya is. Ez a megközelítés a szeretet egy egészen más aspektusát feszegeti, mégpedig az anya és gyermeke között lévő „szerelmet”. Hiszen minden anya tapasztalja, hogy a gyermeke iránt érzett szeretet olyan különlegesen intenzív fokon működik, akár a szerelem. Harmadrészt pedig az a kérdéskör foglalkoztatott, hogy hogyan lehet elviselni, túlélni avagy sem ezt a hatalmas energiadózist, az érzelmi intenzitás e rendkívül magas fokát.

– Az anya-gyermek kapcsolat az ön feldolgozásában nem csupán szimbolikusan van jelen az előadásban.

– Igen, hétéves kisfiunk, Milos is szerepel az előadásban. Váltott szereposztásban ő, valamint a szintén hétéves Hajdú Tamás alakítja majd Szerjozsát, Anna és férje, Karenin kisfiát. A férj karakterét pedig Katonka Zoltán, a párom játssza, így Milos nem csupán szimbolikusan, hanem ténylegesen az édesapjával táncol majd. Ez életünk első közös produkciója, nagyon büszke vagyok rá. Véleményem szerint a gyerekek jelenléte még szebbé, érzelmileg még telítettebbé teszi az előadást.

– Anna bűnös vagy áldozat?

– A regényt olvasva úgy éreztem, mintha Tolsztoj maga sem tudná eldönteni, hogy szereti vagy megveti Annát. Magam is így érzem. Egyszerre bűnös és áldozat. Biztos vagyok benne, hogy Tolsztoj sem mindig szerette Annát, ahogyan nekem is vannak olyan pillanataim, mikor már-már ellenszenvessé válik számomra. Ugyanakkor összességében egy furcsán nemes lelket, valamint nagyon mély igazság- és boldogságkeresést látok benne. Ha nagyon kegyetlenül őszinte akarok lenni magamhoz, még az is előfordulhatna, hogy talán én is éppúgy viselkednék vele, mint a darab bármely szereplője, akik pillanatok alatt megvetik őt. Azonban dolgozik bennem egyfajta erős tolerancia is. Hiszen azt, hogy valakit mi tesz boldoggá, csak ő tudja, mások soha. Ha mások által határozza meg magát a boldogságkereső ember, rögvest szertefoszlik boldogságának lehetősége. Anna tragédiája alapvetően egyszerre mindent akaró szenvedélye. Nem bírja el, hogy akár csak egy pici rés is keletkezzen ezen a bizonyos mindenen, hiszen az akkor már nem teljes és hiánytalan. Minden apró veszteséget, kételyt olyan drámaian él meg, olyan hirtelen válik hatalmas jelentőségűvé számára és töri szét az előzetesen felépített, biztosnak tűnő rendszerét, hogy mindössze egy megoldás marad számára. Véget vetni gyötrelmeinek.

– Anna tragédiájának forrása hűtlensége. Ön szerint mennyit változott e vétek megítélése a mű keletkezése óta?

– Nagyban. Az akkori társadalom első reakciója a hűtlenségre a megvetés volt, mely hosszú távon kihatott az illető egész életére. Szerintem e történetek ma nagyon rövid életűek, afféle háromnapos csodák. Mivel a társadalmi elfogadottsága általában megengedőbb, így az, aki megteszi, valószínűleg nem feltétlenül éli meg olyan drámaian, ahogyan azt Anna tette. Érdekes azonban, véleményem szerint, hogy míg a hűtlenséghez való viszonyunk kevésbé elítélő lett, az anya-gyermek kapcsolat épp ellenkezőleg, szerintem jóval fontosabbá vált az 1800-as évekhez képest. Gondoljunk csak bele, mennyivel nagyobb társadalmi felháborodást vált ki ma, ha egy gyermeket bántalom ér annál, mintha egy hűtlenségről szóló hír kap szárnyra.

– Amellett, hogy rendezője és koreográfusa, díszlet- és jelmeztervezője is a produkciónak. A mozdulatok nyelvén túl hogyan ábrázolódik a látványvilágban az előadást átszövő feszültség?

– A díszletnek lettek szép átalakulásai, melyek különleges és hatásos pillanatokat tudnak eredményezni. A jelmezekben pedig reményeim szerint sikerült megtalálnom egy olyan mai rendszert, amely erőteljesen sugallja azt a mély, korszerű romantikát, mely áthatja az egész művet. Szélesebb látószögűnek gondoltam az előadást annál, hogy az adott korban tartsam. Így nem léptem vissza, hiszen a történet akkor szép, ha örök érvényű tud maradni. A zeneiség tekintetében sem egy romantikus zeneszerzőt választottam, a klasszikus zenével nem harmonizált igazán az előadás, így kortárs, már-már filmes hatású zenék alkalmazása mellett döntöttem.