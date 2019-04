Bajai arcélek: újabb kisvárosi életutak a harmadik kötetben

Titkokat ismerhetnek meg a Bajai arcélek legújabb kötetének olvasói. Sokak által ismert vagy ismerni vélt személyekről tudhatnak meg érdekességeket, szalámiillatú csempészbusztól az örökös halfőző bajnok fortélyáig, és még tovább.

„Már húztam fel a Kádár-szigettől lerobbant motorcsónakú és nagy kajakos pesti kirándulócsoportot is! Egy ilyen „hétköznapi” vízi mentés emléke nagyobb becsű számomra, mint egy bármily jelentős szakmai szereplés. A Dunán, egy szál gatyában nincs különbség atomfizikus vagy bolti eladó között – csak az számít, hogy találjuk fel magunkat egy-egy váratlan helyzetben, hogyan tudunk összetartani, segíteni egymást. Talán megértettem valamit az itt száz évek óta élők világából is, és ezt a vonalat kívánom szolgálni és továbbvinni úgy a szakmámban, mint a privát életben – Baja értékeit gyarapítani és hírét vinni a világba!” Így foglalta össze életfilozófiáját dr. Hegedüs Tibor, aki 35 év után már csónaktulajdonosként és pár éve halászléfőzőként is éli bajaiságát.

Ő az egyik szereplője a Bajai arcélek című könyvsorozat legújabb darabjának, amit a napokban mutattak be. Kacskaringós életutakat ismerhetnek meg az olvasók, egyéni karrierek vargabetűivel, a történelem városra és családi sorsokra gyakorolt hatásával szembesülhetnek. A sorozat harmadik darabjának oldott, baráti hangulatú bemutatója is számos érdekességet villant fel. Így például szóba került, hogy a könyvben szereplő sokszoros világbajnok motorcsónak-versenyző iskolásként testnevelésből felmentett volt. De fény derült arra is, hogy a kötet másik szereplője, dr. Fátrai Klára, éppen születésnapját ünnepli.

Nyugalmazott diplomata és whisky-készítő, főigazgató és örökös halfőző bajnok, rádióalapító és halboltos, horgász-világbajnok és muzeológus, leginkább becenevén emlegetett egykori gólvágó kedvenc és csillagász életéről, küzdelmeiről egyaránt megtudhat érdekességeket, aki kezébe veszi a tizenhét személyt bemutató könyvet. A lokálpatrióta portrésorozat a harmadik köteténél tart.

Martonosi Attila, a könyv kiadója – a rendezvénynek otthont adó Bérci Ház tulajdonosa – elmondta: az egykori fotográfus nevét viselő épületet másfél évtizede vásárolta meg, akkor úgy tervezte, hogy közösségi térként üzemelteti, ez nem volt zökkenőmentes próbálkozás. Egykori művelődésszervezőként úgy érezte, hogy a köz javára kellene tenni, ezért megfogadta: közzé tesz olyan kisvárosi életutakat, amelyekről a várost jól ismerő nagy öregektől hallott, időnként hajnalig tartó poharazgatásaik során. Ebből született meg a sorozat ötlete, az első két kötet között két év telt el, majd közel hatéves szünet után született meg a harmadik.

Géczy Zsolt újságíró, a kötetek egyik állandó szerzője a bemutatón hangsúlyozta: kiadó és nyomda nélkül nincs nyomtatott termék, ők a letéteményesei a sajtószabadságnak is, helyi kiadványokkal lehet növelni az olvasói érdeklődést. Azt is kiemelte: a könyvben szereplő interjúalanyok felelőssége, hogy a megjelentek mennyire felelnek meg a múltnak, a jelennek és valóságnak. Ezt a szubjektivitást vállalja a könyv, amiben érdekes, értelmes emberek – akik letettek már valamit az asztalra – megjelenhetnek nagyobb nyilvánosság előtt.