Bácsalmásra érkezik a Mária evangéliuma

A bácsalmási római katolikus templom búcsúja alkalmából augusztus 16-án este hét órakor bemutatják a Tolcsvay–Müller–Müller-­művet, a Mária evangéliuma rockoratóriumot.

Az előadás érdekessége, hogy eredeti szereposztásban láthatja a közönség a darabot. Az esten fellép Sasvári Sándor, Sáfár Mónika és Tolcsvay László, a szerző, valamint egy profi énekkórus.

– A Madách Színház 1991-ben mutatta be a Mária evangéliuma rockoperát, jövőre lesz a harmincéves évfordulója. A nézők tartják életben Tolcsvay és a két Müller művét, ugyanis amint befejeződött az előadás a színházban, a nézők újra kérték, és ezért alkottuk meg a darab oratorikus változatát, amit díszlet nélkül könnyen szállíthatunk. Tavaly elkezdődött egy nagyon szép útja ennek az előadásnak a határon túli területeken, hat erdélyi és három felvidéki városban mutattuk be jótékonysági körúton, ahol a csíksomlyói és dévai árváknak gyűjtöttünk. A fellépéseket a kulturális tárca támogatta – mondta el Sáfár Mónika, a Kulturális Híd a Térségek Között Alapítvány kulturális menedzsere.

A szervezők idén is folytatják a jótékonysági fellépéseket, de most nagy örömükre Bácsalmáson is meghallgathatja a közönség a különleges rockoratóriumot.

Mint ismert, Sáfár Mónika Jászai Mari-díjas opera-énekesnő Bácsalmáson született, mindig kiemelt felelősséget érzett a térség kultúrájáért. Nagyszülei Madarason éltek.

Az est fővédnöke Petneházy Szabolcs Attila, a magyar–magyar kulturális kapcsolatokért felelős miniszteri biztos. Az est támogatója a Bácsalmáson működő Kulturális Híd a Térségek Között Alapítvány.