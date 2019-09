Az eső sem szegte kedvüket a libafesztiválozóknak

Bár az időjárás nem fogadta kegyeibe a 21. Libafesztivál programjait, hiszen többször is eső áztatta az érdeklődőket, népszerűségéből azonban semmit sem veszített az esemény. Rekordszámmal vettek részt a vendégek a hagyományőrző fesztiválon.

Két napon át olyan gazdag programkínálat várta az érdeklődőket, hogy felsorolni is nehéz mi mindennel készültek a szervezők. A libafesztivál kiemelt eseménye volt például a második Bács-Kiskun Megyei Napok, melynek keretében a Móra Ferenc Művelődési Központban szakmai konferenciát és kiállítást is rendeztek azzal a céllal, hogy bemutassák Bács-Kiskun megye gazdag és sokszínű értékeit. A tanácskozás során adták át a Bács-Kiskun megyei értéktárba bekerült Kiskunfélegyházi értékek okleveleit is.

A nagy népszerűségnek örvendő Ki Mit Tud? sütni-főzni libából főzőversenyre idén harminc csapat nevezett. A sültek, pörköltek, egytálételek kategóriában versengő csapatok ételeit ezúttal a Tetovált Séf néven közismertté vált Serényi Zsolt és Vajtó László humorista bírálta. Döntésük alapján sültek kategóriában a Boldogság Klub csapata nyert, akik a konfitált zúzát saját készítésű diós kenyérrel kínálták. Második lett a Weber Street Food tépett libája. Harmadik helyen 521 Barbecue csapata végzett. Leves-egytálétel kategóriában a Libagyár angyalainak gulyáslevese nyert. Második lett a Baráti libák ragulevese. Harmadik a Vörös lúd csapat töltött káposztája. Pörkölt kategóriában a Bugaci csapat lett az első. Második helyezést érdemelt a Csipet csapat gombás libapörköltje. Harmadik helyen a Kunsági Éden csapata végzett. A legszebb szakácsné díját Páliné Lajos Henrietta kapta. Legötletesebb Ludas Matyi díját Csordás József és a Hegedűs-testvérek nyerték el. Legszebb terítékéért különdíjat kapott Pörkölt ördögök csapata. A Legkitartóbb csapat díját a Libakergetők kapták. Különdíjat kapott a Libabőr csapat a töltött sült nyakért, a Galibák pedig a három nagyon finom ételért.

A libafesztivál részeként rendezték meg immáron hatodik alkalommal a Kunsági Néptánc Találkozót is, amelyen a házigazda félegyháziakon túl hódmezővásárhelyi, kiskunmajsai, kunszállási, mórahalmi, nagykikindai, petőfiszállási, szegedi, tatai, és zsámbéki táncosok szórakoztatták a népes közönséget.

A megyei értéktárba felvett kiskunfélegyházi értékek

A Bács-Kiskun megyei értéktár része lett a városháza, a Fájdalmas Krisztus-szobor, a Holló-házi – Kocsis-féle ház, Holló László Kossuth- és Munkácsy-díjas festőművész munkássága, Kossuth Lajos kiskunfélegyházi díszpolgárságát megköszönő saját kezűleg írt levele, amely egyedülálló Magyarországon; Szántó Piroska Kossuth- és Munkácsy-díjas festőművész életműve, a Móra Ferenc Emlékház, Kiskun Múzeum – Kiskunkapitány-ház és tömlöc, a Pajkos-Szabó féle Szélmalom, Petőfi Sándor költészete, kiemelten az Alföldről és a Kiskunságról írott versei; a Hattyúház, Móra Ferenc írói munkássága, kiemelve az alföldi paraszti életet megörökítő műveit, Fazekas Ágnes Blandina az országos mezőgazdasági leányképzés megalapozásában végzett kiemelkedő munkássága, Fekete János helytörténész munkássága, amelyben széles körben képviselte Petőfi Sándor és Móra Ferenc kultuszának ápolását, Fekete Pál országgyűlési képviselő közéleti és pedagógusi tevékenysége, Huszka József néprajzkutató, a történelmi Magyarország egész területére kiterjedő gyűjtő munkája, dr. Mezősi Károly történészi, irodalomtörténészi, valamint muzeológusi tevékenysége, kiemelten Petőfi- és a Móra-kultusz ápolása, országos szintű terjesztése; Kálvária és Kálváriakápolna; Sarlós Boldogasszony templom; dr. Magyari Béla űrkutatásban végzett tevékenysége; Kapus Béla országos és határokat átívelő, a kóruskultúrát terjesztő karvezetői és pedagógusi munkássága; és Balázs Árpád zeneszerzői tevékenysége.