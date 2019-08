Az emberi arc sokszínűségét mutatja meg műveiben a fiatal tehetség

A kunfehértói fiatal művész Ászity Gvendolin alkotásaiból nyílt, Papír szívek címmel kiállítás csütörtök este Kiskunhalason a Közösségek Házában.

Ászity Gvendolin két-hároméves korában kezdett el rajzolni, alkotás utáni vágya azóta is töretlen. Általános iskolás éveiben rajz szakköre járt, számos pályázatra nevezett be, melyeken szép eredményeket ért el munkáival. A középiskolás felvételire is tudatosan és szorgalmasan készült, aminek meglett az eredménye. Szeptemberben már az utolsó tanévet kezdi meg a kecskeméti Kandó Kálmán Szakgimnázium és Szakközépiskola grafika szakján.

A halasi tárlatot Faddi Anikó, alkalmazott grafikus nyitotta meg, aki beszédében ismertette Gvendolin munkásságát. – Bár vannak csendéletei is, az alkotásai elsősorban portrék, ugyanis a fiatal művészt az emberi arc sokszínűsége inspirálja a legjobban. Az elmúlt egy-másfél évben a grafika mellett érdekelni kezdte a festészet, megszerette a grafit mellett a temperát és az akrilt is. Munkáihoz általában más képeket vesz alapul és ezekbe dolgozza bele saját stílusát, látásmódját – mondta Faddi Anikó.

A kiállítás különleges címe, Papír szívek magában foglalja az alkotások hordozó felületét, valamint az alkotó érdeklődését, amely az emberekre, az életre irányul. Faddi Anikó beszédében ugyanakkor kifejtette, hogy kicsit más szemszögből is értelmezhető a találó elnevezés. – Mindketten az embert helyeztük a középpontba, csak én egy másik irányból közelítettem. A címet olvasva a művész és a mű között kialakuló kötődésre, kapcsolatra következtettem. Ezek a képek Gvendolin szívéhez nőttek, szeretettel alkotta meg őket. Tulajdonképpen az ő szívének kis darabkái, amelyeken keresztül közelebb kerülhetünk hozzá – mondta Faddi Anikó.

Ászity Gvendolin szívesen kísérletezik a különféle technikákkal és tervei között szerepel, hogy megismerkedjen a digitális grafika világával. Középiskolásként pedig legfontosabb célja, hogy felvételt nyerjen a Pécsi Tudományegyetem tervező grafika szakára.

A kiállítás szeptember 2-ig lesz megtekinthető a Közösségek Házában.