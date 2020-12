Az előadások elmaradnak, de kárpótolják a törzshallgatókat

A járvány miatt elmaradtak a Jakabszállási Népfőiskola őszi-téli előadásai. Szabó Mihály főszervező azonban minden hónapban friss kiadványokkal kedveskedik a törzshallgatóknak, hogy otthonukban továbbra is bővít­hessék ismereteiket.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Országos viszonylatban is kiemelkedő az 1993-ban útjára indított Jakabszállási Népfőiskola. Szabó Mihály nyugalmazott polgármester minden évben 12-15 előadást szervez különböző témakörökben, a mezőgazdaságtól, egészségügytől a külhoni értékeken és kultúrán át a vallásig. Az ősztől tavaszig tartó előadás-sorozatnak sok a törzshallgatója, de egy-egy előadáshoz új érdeklődők is csatlakoznak.

– A 27 év alatt még sosem kényszerültünk pihenőre. Idén pedig már másodszor. Először tavasszal maradtak el az utolsó előadásaink, most ősszel pedig már el sem tudtuk kezdeni – mesélte Szabó Mihály, aki ennek ellenére már a legtöbb előadóval leegyeztette a 2020/21-es szezon programját.

– Fontosnak tartom a népfőiskolát, melynek a kezdetektől az a célja, hogy az itt élőket pluszinformációkhoz, hasznos tudáshoz juttassuk. Van rá igény, még most, az internet világában is.

Törzshallgatóink zömében idősebbek, ugyanakkor nyitottak az új tudásra.

A programot is mindig az ő igényeik alapján állítom össze – részletezte Szabó Mihály, majd egy kicsit nosztalgiázva felidézte a település múltjának egy-egy szeletét.

– Az 1930-as években már volt hagyománya a népfőiskolának Jakabszálláson. Igaz, nem szervezett formában. Példaként hoznám fel Somfai György kántortanítót, aki az analfabéta szülőket tanította esténként. Később, az 1960-as évek végén én magam is szembesültem azzal, hogy a lakosságot informálni kell, mert 1968 és 1975 között középvezetőként dolgoztam a bócsai Petőfi Tsz-ben, majd 1975 és 1977 között ugyanezen a településen a művelődési házat vezettem, ahol könyvtárosként és népművelőként is tettem a dolgom, szerveztem a tudást közvetítő programokat. 1977-ben lettem Jakabszállás polgármestere, negyven éven át végig szívügyemnek tekintettem, hogy a lakosság műveltségi színvonalát emeljem. Ennek része volt 1993-ban, hogy szervezett formában elindítottam a Jakabszállási Népfőiskola előadás-sorozatot. A kezdetektől sok segítséget kapok, így minden évben változatos a program, és pluszajándékokat is tudok adni a hallgatóknak az előadások végén a támogatók jóvoltából.

Mindenképpen kiemelném Lezsák Sándor országgyűlési képviselőnket, aki már az első lépéseknél is segített, a Lakitelek Népfőiskolával együtt.

A támogatók sorát folytatnám még Závogyán Magdolnával, a Nemzeti Művelődési Intézet vezetőjével, valamint dr. Svébis Mihállyal, a kecskeméti megyei kórház igazgatójával, dr. Kiss-Rigó László püspökkel, dr. Tóth Tamással, dr. Kocsis Imrével, Tánczos Lászlóval, Polyák Alberttel, a Nemzeti Művelődési Intézet nyugalmazott igazgatójával és a Petőfi Népe szerkesztőségével. Az önkormányzat pedig az előadásokhoz rendszeresen biztosít előadótermet – jegyezte meg.

A 2020/21-es szezon nem indulhatott el a járvány miatt. Szabó Mihály online változatban nem gondolkozott, mivel a törzsközönség körében az internet nem játszik kiemelt szerepet.

Arról azonban gondoskodott, hogy ne maradjanak plusztudás nélkül.

– A támogatóink jóvoltából sok értékes kiadványunk, kalendáriumunk van, melyekből minden hónapban juttatok a törzshallgatóknak. Így a szabad estéiken kedvükre olvashatnak, művelődhetnek, ha már személyesen nem tudunk találkozni. A könyveinkből a pártoló tagjaink is kapnak, többek között rendszeresen adok át olvasnivalót Losonczy Lászlónak, a Bács-Kiskun Megyei Labdarúgó-szövetség igazgatójának, aki maga is részt vett számos előadásunkon az évek alatt – tette hozzá Szabó Mihály, aki közben már tervezi a következő évad előadásait.

– Szerencsésnek mondhatom magam, sok a támogatóm. Egyrészt az előadók mindig szívesen jönnek, másrészt a lakosság részéről is kapok segítséget, például a Lantos családtól. Társadalmi munkában végzem a népfőiskolai sorozat szervezését. Közel harminc éve töretlen a lelkesedésem, köszönhetően annak, hogy érzem, szeretik a sorozatot és megbecsülik a munkámat – osztotta meg tapasztalatát Szabó Mihály.