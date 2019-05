Az élő népművészetet közvetítette Békés Lajosné

Egy Baranyai Kecskeméten címmel nyílt időszaki kiállítás Békés Lajosné népi iparművész hagyatékának válogatott darabjaiból a Népi Iparművészeti Gyűjteményben pénteken Kecskeméten. A tárlaton mintegy 50, különböző tájegységek jellemző mintáival hímzett alkotás, népviselet és 80 baranyai hímes tojás tekinthető meg.

A kiállítást Kriskóné Dávid Mária, a gyűjtemény vezetője nyitotta meg és mutatta be röviden az alkotó szakmai életútját. Békés Lajosné 1927-ben született a Baranya megyei Óbánya községben. Már ötéves korában a ma már Pécshez tartozó Mecsekszabolcsra költöztek. Mindkét gyereke itt született. Békés Lajosné Margit már kisiskolás korában szeretett kézimunkázni. Fiatal éveiben nagy hatással volt rá a mecsekszabolcsiak szép népviselete, a szőttesek és a tojásdíszítés gyökerei is ide nyúlnak vissza, nagyon szerette, ha hímes tojást kapott húsvétra. Iparos családból származott, így szülein keresztül sok emberrel volt kapcsolata és megtanulta becsülni és szeretni a dolgos kezű embereket. Szinte kizárólagos hétvégi családi elfoglaltság volt náluk, hogy bejárták a környék közelebbi-távolabbi falvait, jeles néprajzi tájegységeit. Ezek egyben gyűjtő útjai is voltak, sok helyről eredeti darabokat vásárolt, s az idők folyamán éltető eleme lett a népművészet és annak szeretete. A felfedező utak során édesanyja arra biztatta őt, hogy figyelje meg és rajzolja le a régi szép viseleteket, hímzéseket, szőtteseket és tojásokat. Békés Lajosné autodidakta módon tanulta a hímzést, de olyan magas szintre fejlesztette tudását, hogy feldolgozásaiban a népművészet igazi lényegét tudta megjeleníteni. Több önálló és csoportos kiállításon szerepeltek hímzései és tojásai, melyeknek megnyitását a kor legnevesebb néprajzosai vállalták el, ami a darabok értékéről árulkodik. Rendszeresen felkérték hímző és tojásfestő bemutatókra és az országos kiállításokon rendre előkelő helyezéseket ért el, számos első hellyel. Nem csak magát képezte, hanem másokat is, több mint 25 évig több helyen is vezetett szakkört, ahol a különböző tájegységek hímzésmotívumát oktatta.

Kriskóné Dávid Mária elmondta, hogy a kiállítás felvillantja egy részét annak az életműnek, mely ma is követendő példa lehet hagyományaink megismerésében és továbbadásában. – Élő népművészet az, amikor értékes hagyományokat a mai életünkbe is beilleszthető módon visszük tovább. A kiállított darabokban Békés Lajosné tervezési készsége és jó ízlése is megnyilvánul – mondta a gyűjteményvezető.

Kriskóné Dávid Mária köszöntője után Bognár Gabriella, a gyűjtemény munkatársa és a kiállítás rendezője meglepetésként magyar népdalokat énekelt a vendégeknek, majd dr. Békés József kecskeméti tanár, történész, az alkotó fia és a hagyaték kezelője üdvözölte az érdeklődőket.

A kiállításon Békés Lajosné buzsoki, erdélyi és turai hímzés munkái és baranyai gyűjtései július 29-ig tekinthetők meg.

Kecskeméthez is kötődik az alkotó

A gyűjteményvezető elmondta, hogy 1984-ben nyílt az első állandó kiállítás a gyűjteményben, akkor a hímzéseket bemutató teremben a tájegységek hímzései közt a baranyai magashímzéseket Békés Lajosné hímzései reprezentálták. Békés Lajosné ezután többször visszatért Kecskemétre, ahol hímző nyári táborokban tartott előadást. Az alkotó 1996-ban hunyt el, hagyatékát gyermekei őrzik.