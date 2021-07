Az elfogadásról szól a félegyházi doktornő első regénye

A fogyatékkal élők elfo­gadásáról szól dr. Sinkó Melinda napokban megjelent, Kitti című első regénye. A könyv szerzője három­gyermekes édesanya, iskolaorvos, szoptatási tanács­adó, és hamarosan pszichoterapeuta is lesz.

Ezt ne hagyja ki! Gyanús tenderek sorát folytatja le a főpolgármester

Dr. Sinkó Melindának elfoglaltságai mellett kevés ideje jut az írásra, első regényének megírása is hosszú időt vett igénybe. A doktornő kitartása azonban most kézzel foghatóvá vált. Mint lapunknak elmondta, az írás számára kikapcsolódást jelent, bár főként a versek állnak hozzá közel, de a regényírás gondolata is régóta foglalkoztatta már.

Első regénye megjelenése előtt Anyamesék címmel osztotta meg írásait közösségi oldalán, ahol verseit is olvashatják az érdeklődők.

Sinkó Melindától megtudtuk, a regény egy fogyatékkal élő gyermeket nevelő házaspár viszontagságait mutatja be, főként az édesanya, Kitti szemszögéből.

Bár az édesapa vívódásai is megjelennek a történetben, de elsősorban az édesanya elszigetelődését, majd a társadalomba való visszatalálását részletezi.

– Amikor elkezdtem írni a regényt, a Vöröskeresztnél dolgoztam és sokat jártam a fogyatékkal élők napközi otthonába. Az ott eltöltött idő mélyen hatott rám. Megtapasztaltam, hogy a fogyatékkal élő emberek mennyire szerethetőek. A regény fő mondanivalója is az elfogadásukról szól – hangsúlyozta az írónő, akitől azt is megtudtuk, hogy második regénye is elkészült már, ami egy orvos történetét mutatja be, illetve sok önéletrajzi részletet is tartalmaz. Ugyanakkor Melinda azt is tervezi, hogy verseit kötetbe fűzve is a nagyközönség elé tárja.