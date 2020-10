Az éden elvesztéséről és megtalálásáról szól a jubileumi tárlat

Jubileumi kiállítás nyílt Különös utazás címmel a 70 éves Németh József Pál festőművész alkotásaiból szerdán Nagykőrösön, az Arany János Művelődési Központ Rácz József Galériájában. A tárlaton a nagykőrösi képzőművész legutóbbi alkotói korszakában keletkezett festményei és grafikái tekinthetők meg.

Németh József Pál 1950-ben született Mezőkövesden. Szentendrén végezte el a katonai főiskolát 1968 és 1972 között. A festés és a rajzolás mesterségét B. Mikli Ferenc festőművész irányításával Baján, a Rudnay Gyula Képzőművészeti Körben tanulta 1973 és 1980 között. Tudását külföldi és hazai nyári művésztelepeken csiszolta tovább, télen pedig nagykőrösi műtermében alkot. Önálló kiállításokon 1981 óta mutatja be munkáit. Képei megtalálhatók magán- és közgyűjteményekben, többek között hazánkban, Hollandiában, Kanadában, Németországban, Romániában, Csehországban és Lengyelországban. Nagykőrösön 1992 óta él és alkot. Szakköröket és alkotótáborokat vezetett, 1993-tól 1996-ig Cegléden a Barcsay Kört, 1999 és 2015 között Nagykőrösön a Kőrösi Vizuális Műhelyt. Németh József Pál idén 70 éves, ennek alkalmából nyílt kiállítás szerdán Nagykőrösön, Arany János Művelődési Központ Rácz József Galériájában.

A járványhelyzet ellenére sok érdeklődőt vonzó megnyitón dr. Kriskó János nyugalmazott főiskolai docens méltatta a művész munkáját. Kriskó János elmondta, hogy tárlat rendhagyó abban az értelemben, hogy a mostani kiállításon megtekinthetők az alkotó grafikái is, míg ez a korábbiakban nem volt jellemző. Mindez annak is köszönhető, hogy szeretne megmutatkozni a Kecskeméti Művészeti Műhely Egyesület kétévenként esedékes Kortárs költészet – Kortárs grafika című tárlatán. Ehhez megtalálta a testhezálló képzőművészeti technikát, a festészet és a grafika határmezsgyéjén található monotípiát, melyet a saját eszközeivel némiképp átalakított. A megmutatkozás jól sikerült, az új technikát pedig festészeti munkájába is átvitte, s az új festészeti látásmód érvényesül a tárlat anyagán.

– Németh József Pál sosem tartozott azon alkotók közé, akik szolgaian másolják a látványt. Ugyan sok tekintetben uralta munkáit a tájfestészet, de ezek mindig a fantasztikum és a realitás határán mozgó tájak voltak. Ez most annyiban változott meg, hogy a képfelületek zaklatottabbak, a formákban több az absztrakt elem. Az üzenete az apokalipszis, a rendetlenség, a körülöttünk lévő világ zavarodottságának leképezései – mondta az új anyagról Kriskó János és hozzátette: koncepció szerint a kiállítás egyik oldala az apokaliptikus, zavarodott világ lenyomata, míg a másik oldal ennek feloldása, az éden keresése és újra megtalálása.

A különös utazásról, az alkotó megváltozott festészetéről szólva Kriskó János elmondta, hogy a képeken az internet világából feltűnő szimbólumok üzenete, hogy hiányzik körülöttünk a stabil rend és a festő a maga eszközeivel igyekszik felhívni erre a figyelmet. További újdonság az alkotó munkában, hogy versekkel támogatja meg festményeit és grafikáit. A képek nem feltétlenül illusztrációi a melléjük helyezett Arany-, Baka-, Weöres-verseknek, idézeteknek vagy Shakespeare drámarészleteknek, hanem a képzettársítást hivatottak beindítani és segítik a látvány feldolgozását.

Kriskó János szerint nagyra értékelendő, hogy a művész életének hetedik évtizedében is képes a megújulásra, melyet hűen bemutat a tárlat szövete.

November 4-én és 18-án 17 órakor a művész rendkívüli tárlatvezetésre várja az érdeklődőket a galériába.