Az alapítók idén is elmentek Uszódra

Kreatív feltöltődés, közösségi alkotás, baráti beszélgetések, a különböző technikák szakmai fogásainak közkinccsé tétele – mindezt kínálja a 2006 óta, immár tizennegyedik éve megnyílt uszódi alkotótábor.

Idén tizenkilencen jelentkeztek, de mint Bedi Gyula polgármester, a tábor szervezője mondta, „folyamatos a feltöltődés”, vannak, akik csak később érkeztek, s olyan is, aki csak néhány napot tudott maradni, de annak nagyon örül, hogy az alapítók, a „kemény mag” idén ismét szinte teljes létszámmal jelen van. Így a 92 éves „Rajz” Kati néni Bajáról, vagy Kiss István rajztanár Kalocsáról, s a fiatalabb korosztály képviselői is azt a reményt éltetik, hogy még évekig lesz folytatása a tábornak.

Idén egy „fényíró” is végigkíséri az itt folyó munkát, Danis János fotóművész, aki az Év fotósa, Év fotóművésze kitüntetések mellett életműdíjat is kapott a Magyar Fotóművészek Szövetségétől. Bedi Gyula érdekességként jegyezte meg, hogy ebben a táborban az egy főre jutó nemzetközi fotóművészek száma igen magas, hiszen az előbb említetten kívül a szervező polgármester és egyik festő-alkotó, Viczay Lajos is a cím birtokosa.

Ki a szoba hűvösében, ki az árnyas fák alatt, vagy a töltésoldalon, Duna-parton próbálja üstökön ragadni a pillanatot, kimerevíteni a vászonra, farostlemezre az uszódi nyár egy darabját a gyorsan múló egy hét alatt.

A termés bemutatására sem kell sokat várni, a község falunapján, a Gubbantós Népművészeti Találkozó főnapján, augusztus 10-én, szombaton nyílik belőle kiállítás a polgármesteri hivatal Kapugalériájában.