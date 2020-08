Augusztus 21-ig látogatható a hajósi alkotótábor

Negyvenhárom éve minden nyáron benépesül a hajósi alkotótábor, ami az ország második legrégebbi, folyamatosan működő művész­telepe. A negyvenharmadik táborról – ami idén más lesz, mint a többi – is beszélt az alapító, Alföldi Albert.

Lesz tábor! – szögezte le határozottan néhány hete Alföldi Albert, amikor az idei művésztelepről kérdeztük. – Ha elmaradna, aligha akadna, aki folytatná helyettem – tette hozzá a 81. életévéhez közelítő Berci bácsi, akit 2016-ban díszpolgárává fogadott a település.

Az alkotótábor hétfőn nyílik és augusztus 21-én zárul egy kiállítással a Borok és Művészetek Házában. Az Alföldi Albert által létrehozott művészház előtti fák lombjai alá idén került annak az egy faderékból kifaragott, ágaskodó lónak a szobra, ami az első táborok egyikében készült. – Ha nem hozatom ide az erdészetből, alighanem tűzifa lett volna belőle. Így legalább egy ideig még lehet gyönyörködni benne – magyarázta a mohával benőtt alkotás kapcsán Alföldi Albert.

– A negyvenhárom év alatt legalább ezer itt készült kép kint van a faluban. Ez a lényeg. Ez a tábor nem raktárra dolgozik. Akik támogatják a tábort, akiknél aludtak, akikkel együtt boroztak, akiknek ismerőse lett, azoknál vannak az itt készült alkotásokból. Így jutottak képek a hajósi családokhoz és közintézményekhez is. Esetenként fogalmam sincs arról, hogy ki kivel barátkozott össze, és kinek adott oda egy képet – mondta el Alföldi Albert, akitől azt is megtudtuk, hogy a járványhelyzet okozta bizonytalanságok miatt nem lesznek külföldi résztvevők. Berci bácsi veje, az elismert olasz festőművész, Matteo Massagrande a műtétje miatt ezúttal majd online tanácsokkal segíti az alkotókat.

– Van, aki nem tud itt lenni végig, de szinte mindenki eljön, aki korábban járt nálunk. A szervezés csak telefonok kérdése, és közben érkeznek a felajánlások hentesektől, a boltosoktól. Minden segítőnek jár a köszönet. A mindenkori településvezetés ugyan sohasem adott anyagi támogatást, de most minden adminisztrációs dolgot lebonyolítanak, és ez nekem nagy segítség. Egykori, politikai ellenfelem, Semjén Zsolt is minden évben segít a tábor megvalósításában – tette hozzá mindezekhez Alföldi Albert.

Az általános iskola felújítása miatt idén az egyik műterembázis a plébánia melletti hittanteremben, a másik pedig Berci bácsi egykori munkahelyén, a művelődési házban lesz. – Tizenhárom éve nem jártam a művelődési házban. Amikor eljöttem, azt mondtam: az életemnek ez a szakasza lezárult, oda többet be nem megyek. Idáig tartottam magam ehhez, de most elengedtem. Elmentem, megnéztem, majd felhívtam a polgármester asszonyt és gratuláltam neki, mert gyönyörű szépen helyrehozták az épületet – mondta el az intézmény egykori vezetője.

Ifjabb Alföldi Albert emlékére ajánlják az idei hajósi alkotótábort

– Viharsarki, tanyasi gyerek vagyok. Megtudom magam keményíteni olyan szituációkban is, amelyekben más ember lehet, hogy már nem tudja. Ez lehet genetika is, vagy az a sok minden, amit az ember 80 éves koráig megélt. Megbeszéltem mindenkivel, Fertőszögi Péter művészettörténésszel is, aki szintén segít egy kicsit a résztvevőknek, hogy a megnyitón köszönetet mondunk mindenkinek, aki segített, és én az idei tábort a fiam emlékére ajánlom. (Ifjabb Alföldi Albert a hajósi Szent Imre iskola igazgatója, volt önkormányzati képviselő, idén hunyt el, 55 éves korában. – a szerk.).