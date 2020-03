Átadták az okleveleket a Bajai járás megyei szintű értékeiért

A Bajai járásból a megyei értéktárba 11 érték került be, melyeket a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés vaskúti ülésén oklevéllel ismertek el.

Az okleveleket Rideg László, a megyei közgyűlés elnöke és Szántó István közgyűlési tag és a Bács-Kiskun Megyei Értéktár Bizottság elnöke adta át. A megyei önkormányzat kiemelten kezeli a megyei értékek összegyűjtését, népszerűsítését, gondozását és továbbörökítését.

A Bács-Kiskun Megyei Értéktárba a legtöbb javaslat települési értéktár bizottságoktól érkezik, írja a megyei önkormányzat honlapja. A javaslattevők mellett fontos szerepet játszanak azok az emberek is, akik az értékeket gondozzák, ezért példamutató életútjukat, életművüket, szakmai tevékenységüket, termékeiket megyei értékké nyilvánították a szakemberek. A Bács-Kiskun Megyei Értéktárban immáron 251 érték szerepel. A Vaskúton oklevéllel díjazott értékek az alábbiak:

Szeremlei borsos kalács

Szeremlén az ünnepi asztal elmaradhatatlan étke a borsos kalács. A lágy kelt tésztából készült kerek kalács, melyet kisülés után forrón meghempergetnek tejfölös, zsíros, sós, borsos mártóban „nemzeti étel” a településen. A kalácsot mártogatás után még melegen le kell takarni, hogy az saját gőzében puhuljon meg.

Szeremlei pünkösdi ladikázás

A ladikázás a pünkösdi ünnepkör párválasztó, udvarló szokásai közé sorolható. Ilyenkor a lányok az istentisztelet után a vízparton sétálgattak, majd hazamentek levenni a templomi ruhát, és átöltöztek a ladikázáshoz. Az ünnepet megelőzően a falubeli fiatal legények díszesen faragott evezőlapátot, leányevezőt ajándékoztak a kiszemelt lányoknak. A rituális ajándékozás egyben invitálást is jelentett a pünkösdi csónakázásra.

Szeremlei ladik és ladikkészítés

A ladik története Szeremle természeti adottságaiból eredeztethető. A ladik, mint mindennapos használati eszköz, fontos szerepet töltött és jelenleg is tölt be sokak életében. A ladik elválaszthatatlan a szeremlei múlttól és jelentől, valamint kiemelkedő fontossággal bír a jövőre nézve is, és itt elég csak a pünkösdi ladikázás hagyományát megemlíteni.

Bukovinai székely Isten-segíts betlehemes játék

E játék valószínűleg a pogány téli napfordulóval kapcsolatos szertartásoknak és a keresztény misztériumoknak a keveredéséből alakult ki. Szövege versben íródhatott, ami mára már csak nyomaiban fedezhető fel. A betlehemes játék sok tekintetben különbözik az országszerte ismert pásztorjátékoktól. Amíg napjainkig eljutott, sok változáson ment keresztül. Minden korban számos réteg rakódott rá – így nyerte el mai formáját, amelyet a Csátaljai Székely Népdalkör tagjai minden évben bemutatnak.