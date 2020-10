Átadják a magyar népzenei és néptánckincset a gyerekeknek

Ölveczky Tamás vezetésével az országban egyedülálló tanodát alapítottak egy évvel ezelőtt, Duna Népzene-Néptánc Tanoda néven. Kezdetben 140 fővel működtek, jelenleg közel 330 fő művészeti oktatása zajlik az intézményben és a város különböző létesítményeiben az ő irányításukkal. Az alapítót a tapasztalatokról és a no­vemberi különleges színházi előadásról kérdeztük.

Egy évvel ezelőtt alapította Ölveczky Tamás a Duna Népzene-Néptánc Tanodát, azzal a céllal, hogy az autentikus magyar népzenei és néptánckincset átadják a gyermekeknek. Nemcsak oktatják a gyerekeket, hanem nevelik is őket. Próbálják a hangszeres, a táncos és az énekes tudást is átadni.

– Én úgy érzem, hogy magam köré tudom szervezni azokat a kollégákat, tanárokat, oktatókat, művészembereket, akik nemcsak pedagógusok, hanem praktizáló művészek is. A gyerekeknek nemcsak lexikális anyagot tanítunk, hanem a háttértudományokból néprajzi ismereteket, népzeneelméletet, tánctörténetet is. A hagyományokról, a szokásokról is tanítjuk őket. Tanulunk a jeles napokról. Nálunk egy szülinapi zsúron népzene szól. A magyar gasztronómia megmutatása szerves része egy nyári tábornak – mondta el Ölveczky Tamás, a tanoda megálmodója.

– A mi tevékenységünk nagyon széles körű, azzal a céllal is alakultunk meg, hogy tanítsunk, tanuljunk, aztán azzal a céllal is, hogy együtt szórakozzunk. Szervezünk táborokat, táncházakat, a nemzeti ünnepeket a közösségen belül és a város közösségével együtt is igyekszünk megtartani. A múlt századoknak a paraszti kultúrájában kikristályosodott sok minden. Sok bölcsesség, tapasztalat, amit a mai ember csak úgy eldob magától. Mi tényleg hiszünk abban, hogy annak, amit mi tanítunk, ami a mi szakterületünk, annak megvannak azok a jó tulajdonságai, mint bármely más művészeti ágnak, csak még azonfelül van valami plusz benne. Van valami olyan plusz, amit a mai ember vagy érez, vagy nem érez, azt, hogy a miénk. Mi hiszünk abban, hogy mindenkinek meg lehet egy picit gyógyítani, javítani a lelkét, ha ezekkel a dolgokkal foglalkozik – tette hozzá.

Ölveczky Tamás elmondta, hogy a Duna Népzene-Néptánc Tanodában hiánypótló tevékenységeket végeznek. Szerinte Baján az elmúlt években nem rendeztek komoly szakmai megmozdulásokat, népzenei koncerteket, néptáncos eseményeket, színvonalas táncházakat.

– Az itteni emberek megérdemlik azt, hogy ők is választhassanak a kultúra szélesebb palettájáról, mint amit ez a város kínált az elmúlt időszakban. Anélkül, hogy bármilyen művészeti ágat sérelem érne, az opera, operett, amatőr színház mellett más is elfér, a klasszikus zene mellett a népzene is teret kaphatna, a délszláv zene mellett a magyar népzenének is meg kell jelenni – hangsúlyozta Ölveczky Tamás.

– A tanoda olyan szempontból is hiánypótló, hogy nemcsak gyerekek, hanem felnőttek is tanulhatnak nálunk. Az óvodáskorú gyerekeknek csak néptáncot és népi gyermekjátékokat, az iskolásoknak egyéni órákon már hangszeres zenét vagy népi éneklést is tanítunk, de ezt követően bármit, amihez kedvük van. Vannak olyan növendékeink, akik ezt hobbi szinten űzik. Vannak olyan tanítványok, akik később hivatásszerűen is foglalkozni szeretnének egy-egy művészeti ággal. A mi tanodánk teljesen egyedülálló az országban. A nehézségeink ellenére egyre többen vagyunk, dolgozunk, fejlődünk, tanulunk és tanítunk – mondta a Duna Népzene-Néptánc Tanoda vezetője.