Artistákkal lépnek színre

Táncművészek és artisták kóstolnak bele egymás világába a Kecskemét City Balett és a Recirquel Újcirkusz Társulat extravagáns koprodukciójában, melynek bemutatóját pénteken tartják a kecskeméti Katona József Színházban. A Mutatvány de la Danse című előadásban művészi performance-ok és lélegzetelállító mutatványok fonódnak egymásba egy parádés, szürreális vízi­óban. A produkcióról, melyet február 13-án is műsorra tűznek, annak rendező-koreográfusával, Barta Dóra balettigazgatóval beszélgettünk.

– Hogyan ötlött fel önben a táncművészet ötvözése a cirkusz világával?

– A műfajok keveredésének szándéka bennem nem új keletű. A Balett+ programsorozatunk is erről a törekvésről szólt. A létrejövő együttműködésekből az elmúlt években olyan nagyívű produkciók születtek, mint például a Szárnyalás Csík Jánossal és az Esszencia zenekarral, amit végül a budapesti Művészetek Palotája is műsorára tűzött. Több műfajban kipróbáltuk már magunkat, és úgy gondoltam, tánctechnikailag immár eljutottak oda a táncosok, hogy új kihívásként akár akrobatikus feladatokat is rájuk lehet bízni. Így ötlött fel bennem a cirkusz világ, azon belül is az újcirkusz irányzat, mely jelentős mértékben ötvözi a táncművészetet az akrobatikus elemekkel. Ebben a produkcióban partnerünk a nemzetközi hírű Recirquel Újcirkusz Társulat, amely hazánkban egyetlen emblematikus képviselői ennek az egyedi színházi formának. Ők most a legsikeresebb produkcióikból válogattak részleteket az előadásunkba.

– Veszélyes mutatványokat is láthat majd a közönség?

– Ebben az előadásban a táncművészek egészen új helyzetekben próbálhatják ki magukat. Tudtam, hogy nyitottak, mindig lendületesen csatlakoznak az új és új kihívásokhoz, azonban még így is meglepett a lelkesedésük, mikor először beszéltem nekik a produkcióról, ugyanis a szokásosnál is nagyobb kedvvel vetették bele magukat a munkába. Azonban természetesen a testi épségüket nem tehettük kockára, így határokat kellett szabnunk. Ez persze nem azt jelenti, hogy az előadás nélkülözné a lélegzetelállító akrobatikai elemeket. Ebben az újcirkusz előadóművészei professzionálisak.

– A táncművészek általában a gyönyörködtetésre, míg a cirkuszosok legtöbb esetben a közönség meghökkentésére törekszenek. Ebben a produkcióban mi a fő cél?

– A Mutatvány de la Danse alapvetően a két profil, a két világ összeölelkezése. Sokszínű blokkok követik egymást az előadásban, melynek látomás-szerű hangulatában szürreális képek sora váltakozik. Hatalmas objektumokkal, nagy méretű kellékekkel dolgozunk a színpadon. Például egy hatalmas gömb tetején egyensúlyoznak, vagy közel négyméteres bambuszrudakat mozgatva, száz négyzetméteres leplet kezelnek, miközben több méter magasan lógnak, másznak, és nem utolsósorban ezeken a helyeken, ezekkel a kellékekkel még táncolnak is. A látvány és az érzékiség színes kavalkádját láthatja majd a közönség. Azt gondolom, nemcsak vizuális, hanem lelki folyamatokat beindító esztétikai élménnyé is tud válni majd ez a produkció. Az előadás változatos zeneisége pedig, mely klasszikus és atmoszferikus dallamokat egyaránt magában foglal, még inkább felerősíti a produkció vízió­szerűségét.