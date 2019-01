Aranyérmet és különdíjat kaptak az indiai rajzversenyen

A Szent Imre Katolikus Általános Iskola grafikaszakkörösei újabb nemzetközi sikerről adhattak számot.

Csúzdi Szabó Erika tanárnő tehetséges növendékei a 10th International Child Art Exhibition Hyderabad India nemzetközi rajzversenyre 30 vegyes technikával készült alkotással pályáztak. A Young Envoys International India által 10. alkalommal megrendezett rangos pályázatra idén 30 országból küldtek pályaműveket a gyerekek.

Kecskemétről a Szent Imré-s diákok közül aranyérmet kapott Vincze Maja (6. b), továbbá a zsűri különdíját Bielik Nikolett (4. c), Rittgasser Anna (4. c), Szabó Csongor Péter (4. c) és Tóth Szonja (6. b). Rajtuk kívül a felkészítő tanárt, Csúzdi Szabó Erikát elismerésben részesítették a gyerekek művészeti tevékenységének támogatásáért.

A Szent Imré-s tanulók a Kecskeméti Planetárium 35 éves jubileumi rajzpályázatán is eredményesen szerepeltek. A II. korcsoportban első helyezést ért el Rittgasser Anna, a III. korcsoportban pedig díjazott lett Polyák Júlia.