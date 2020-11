Arany minősítést kapott a bajai társulat

A Vasvári Nemzetközi Színjátszó Fesztiválon arany minősítést ért el a bajai Rábl Színpad és Zenei Közösség. A bajai társulat a Rém hangosan és irtó közel című előadásukkal vett részt a fesztiválon, ahonnan az arany minősítés mellett elhozták a fesz­tiváldíjat, a vándordíjat és egy különdíjat is.

A fesztiváldíj egyet jelent a legjobb előadás, a legjobb rendezés és a legjobb színpadkép értékeléssel is, továbbá a legjobb női főszereplőnek járó díjat Szemesi Csenge kapta, aki a darab női főszereplője.

Az elismeréssel három országos fesztiválra is meghívást kapott a Dely Géza által vezetett közösség. A társulat vezetője azt tartja a legfontosabbnak, hogy teljesen objektív visszajelzést kaphattak egy független, csak szakmai szempontok alapján ítélő zsűritől.

– Nagyon sokat jelent nekünk ez a díj, amely egy valóban hozzáértő és tőlünk független, országosan elismert zsűritől érkezett. Az arany minősítés annyit jelent, hogy országos terjesztésre és támogatásra javasolják társulatunk munkáját, a többi amatőr társulat számára példaként és követendőként állítják be. Ez számunkra azt jelenti, hogy ez a kis bajai társulat az elmúlt 18 évben eljutott oda, hogy országosan is minőségi szintet tud teljesíteni. Ez számunkra egy olyan külső megerősítés, amit itthon már csak azért sem lehet megkapni, mert Baján nincs állandó, professzionálisan működő színház – mondta el a vezető.

– Nagyon fontos visszajelzéseket, kritikákat kaptunk, amikből rengeteget tudunk tanulni. Mivel most több országos fesztiválra már megnyertük a belépést, elkezdhetek keresni további lehetőségeket is a további darabjaink számára. Jövőre a Progress Sopron Amatőrszínházi Fesztiválra, illetve a Soltis Lajos Országos Színházi Találkozóra, Celldömölkre is szeretnénk elmenni. Reméljük, hogy a vírushelyzet ezt lehetővé teszi majd – mondta.

Dely Géza bevallotta, hogy egy színjátszó gárda életében nagyon nehéz a mostani vírushelyzet korlátozta időszak. Ami az előző években természetes volt, ma már nem működik. Senkinek sem tudnak fellépést biztosítani, de reméli, hogy a nézők és a szereplők is kitartanak.