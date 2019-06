Angliai koncertsorozattal ünnepel a húszéves Aurin Leánykar

Anglia több városában is fellép az Aurin Leánykar, mely most ünnepli húszéves évfordulóját és első angliai turnéjuk huszadik évfordulóját is.

A kecskeméti Kodály Iskola Durányik László karnagy vezette egyesített Aurin és Miraculum kórus tagjai június 17-én újra közönség elé álltak: ezúttal a Gereben Lívia javára a Mercedes-Benz Sport Akadémián rendezett „Szeretet kosár" programon. Ennek az volt a célja, hogy bevételével hozzájáruljanak Lívia gyógykezeléséhez és erőt küldjenek számára a gyógyuláshoz – olvasható a kórus beszámolójában. A fellépők többsége már jól megérdemelt vakációját tölti, de az Aurin Leánykar legjobbjai másnap már elindultak Angliába. A 20 éves kórus tartalmas koncertsorozatokkal ünnepel, természetesen így emlékeznek meg első angliai turnéjuk huszadik évfordulójáról is. Az ifjú énekesek a brit kis- és nagyvárosokban az ottani iskolák, kórusok vendégszeretetét élvezik majd, cserébe a Kodály-módszerről tartanak bemutatót. Természetesen mindenütt felkeresik a környék látnivalóit is. Útjuk során öt koncerten lépnek közönség elé. Színes programjukban a reneszánsztól a XXI. századig, az egyházi művektől a népdalokon át a könnyűzenei feldolgozásokig mutatják be repertoárjuk legjavát. Barnsley, Liverpool, Bruton, Barnet a fellépések helyszínei. Legjelentősebb ezek közül a Barnsley Ifjúsági Kórus (BYC) 10 éves fennállásának tiszteletére rendezett fesztivál. A kecskeméti kórusok 2010 óta szinte évente látogattak hozzájuk, komoly szakmai együttműködés alakult ki közöttük. A kintiek mesterükként tekintenek a magyarokra. Barnsley Ifjúsági Kórus (BYC) A BYC kórust 2009-ben alapította Mat Wright és Keith Norton. Ez egy önkéntesek által vezetett jótékonysági szervezet, amely nagyszerű lehetőségeket kínál a Barnsley-ben élő fiatalok számára, és kiváló hírnévnek örvend. A kórus a világranglistán az 5. helyen áll a kategóriájában. A Barnsley Ifjúsági Kórust 2018 januárjában tüntették ki a királynő önkéntes szolgálatának (MBE) díjjal. Ez a legmagasabb díj az ilyen csoportok számára az Egyesült Királyságban.