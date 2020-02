Angelo Minuti kiállítása a Cifrapalotában

A Kecskeméten élő Angelo Alessandro Minuti szobrászművész legújabb kiállítása csütörtökön nyílt meg a Cifrapalotában. Az olasz szobrászművész húsz éve el a hírös városban, Hetényegyháza közelében.

A kiállítás érdekessége, hogy egykori barátja, a hat éve elhunyt Walter Gábor festőművész festményei is láthatók a falakon Minuti szobrai és festményei mellett.

Angelo Minuti 1947-ben született Olaszországban. Mint Milánó legrégebbi bronzöntödéjének tulajdonosa és művészeti vezetője a legfontosabb olasz szobrászokkal működött együtt és segített nagyméretű szobrok létrehozásában. 1975-től állított ki Olaszországban, majd később a világ több országában, Franciaországtól Amerikán át Tajvanig. Számos nagyméretű alkotása látható köztereken.

2000-ben költözött Magyarországra, Kecskemétre. Hetényegyházi otthonában elszigetelten él, érintetlen természet veszi körül. A hírös városban is látható néhány alkotása. Például Kecskeméten a Repülés, Kadafalván Kada Elek portré, Hetényegyházán a művelődési háznál kompozíció Móricz Zsigmond emlékére, míg az iskolában egy kilencalakos terrakotta csoport.

2016-ban új témába vágott bele. Portrék…fél lábbal a múltban, pillantás a jövőbe… címmel. Új formákkal és patinákkal, ám nyelvezetében, világképében rég-hűen.

A kiállítás megnyitón dr. Végh Katalin, a Cifrapalotát is magába foglaló Katona József Múzeum igazgatóhelyettese köszöntötte a vendégeket. Köszöntőt mondott dr. Mák Kornél, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés alelnöke, melyben kiemelte, Minuti nemcsak nagy művész, nagy ember is. Ott van benne egy belső alázat a világ felé. S ezt tükrözi valamennyi alkotása is.

Szakmailag dr. Turai G. Kamil művészetfilozófus méltatta Angelo Minuti és Walter Gábor munkásságát.

Ezt követően Angelo Minuti mesélt életéről. Elmondta: Walter Gábor nemcsak kollega volt a számára, hanem barát is. Segített neki beilleszkedni, amikor Magyarországra költözött. E kiállítás kiváló lehetőség arra, hogy megköszönje segítségét és együtt emlékezzenek rá.

Elárulta, szeret Magyarországon élni, bár az utóbbi időben van egy kis honvágya, különösen azért mert lánya Milánóban él. Egy kicsit remete alkat, imádja, hogy otthonában körülveszi a csend, a nyugalom, így jobban tud koncentrálni az alkotói munkára. Az itt töltött 20 év alatt jelentősebbeket alkotott, mint előtte majd negyven éven át Olaszországban.

Az első mestere az mondta neki, ha egy alkotáshoz szavak kellenek, akkor az nem áll meg a saját lábán. Az alkotásnak magáért kell beszélnie. Nem kell megmagyarázni. Egy alkotást nem szemmel, hanem lélekkel kell látni. A művészet olyan mint a nők, nem megérteni kell őket, hanem szeretni.

A tárlatmegnyitó végén Walterné Zsuzsa, a fiatalon elhunyt festőművész felesége is szólt. Megköszönte Minutinak a közös tárlat lehetőségét, és felelevenített kedves történetet férjével való megismerkedésükről, mely azonnal tudatosította benne, mennyire szereti a művészetet.

A kiállítás március 8-ig tekinthető meg.