Analóg performansz lesz szombaton a Fotómúzeumban

A koronavírus-járvány miatt elmaradt megnyitó helyett most egy egyedülálló kiállítás-közepi eseményre várja vendégeit Minyó Szert Károly Fény-Forma-Fotogram című kiállítása, amelynek során a művész fény-festménye közvetlenül a szemünk előtt születik majd meg. A látványos performanszra augusztus első napján, szombaton délután 17:30 órakor várják az érdeklődőket a kecskeméti Magyar Fotográfiai Múzeum falai között.

Minyó Szert Károly képzőművész, szabadkézi fotográfus, fénykerékpár performanszairól is ismert alkotó, 1955-ben Újdelhiben született. „A fotográfia és a festészet találkozási pontjai vonzzák, a párhuzamosan jelen lévő két irányzat határain túl törekedve. Kiállításain a fotográfia mint esemény is megjelenik, a megnyitón közönség jelenlétében mutatja be az illékony emulziós technikai megoldásokat, sok kockázatot vállalva az öntörvényű anyaggal való munka során.” – írja a fotografus.hu lexikona.

A Kecskeméten bemutatásra kerülő attrakció nem csak a fotográfia szerelmesei számára lesz érdekes, hiszen az eseményen egy olyan úgynevezett „valós idejű fotográfiai performansz” részesei lehetünk, amellyel tudomásunk szerint a világon egyedülálló módon csak Minyó Szert Károly foglalkozik.

A rendezvény nyitóbeszédét Tillmann Ármin, az ELTE BTK filozófia szakos hallgatója mondja el, a falon lévő fényfestményekről, Minyó Szert Károlyról és művészetéről pedig sok érdekes információt megtudhatunk majd a Kriskó János által vezetett tárlatvezetés-beszélgetésen is.

A kiállítás 2020. augusztus 23-ig vasárnap és hétfő kivételével naponta 12 – 17 óráig tekinthető meg, ingyenesen.

Helyszín: Magyar Fotográfiai Múzeum: 6000 Kecskemét, Katona József tér 12.