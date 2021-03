Amerikából érkeztek Kalocsára a sosem látott Schöffer-relikviák

Sosem látott Schöffer-relikviák kerültek elő. A kinetikus művészet világhírű alkotójától ­származó tárgyak az Egyesült Államokból érkeztek a Nicolas Schöffer Gyűjteménybe. Egy magánszemély ajánlotta fel őket, diplomáciai küldeményként érkeztek haza.

Összesen 27 darab, Nicolas Schöfferhez köthető dokumentum, köztük kézirat és koncertfelvétel is érkezett abban a csomagban, amit Font Sándor országgyűlési képviselő adott át Budai Viktóriának, a gyűjtemény intézményvezetőjének a múlt héten. A korábban magántulajdonban lévő tételeket a San Franciscóban élő Willard Van De Bogart ajánlotta fel Kalocsának, de a komoly eszmei értékükre való tekintettel nem akarta egyszerűen csak postára adni őket. A honatya Doncsev András San Franciscó-i konzul segítségét kérte: a diplomata személyesen vette át az adományt Bogarttól, majd Los Angelesbe vitte, ahonnan diplomáciai küldeményként, futárral küldte haza Magyarországra.

– 2014-ben került a Viski Károly Múzeum kötelékébe a Nicolas Schöffer Gyűjtemény, ami akkor még nem igazi múzeumi keretek között működött. Elkezdtük átszervezni, és szorgalmaztam, hogy gyűjtsenek új anyagokat, hiszen még mindig ugyanazok a tárgyak álltak rendelkezésre, amelyeket a 80-as években maga Schöffer, majd az özvegye, Eléonore adományozott. Ennek a folyamatnak az egyik eredménye, hogy Gehér Klára közreműködésével eljutottunk Amerika nyugati partvidékére. Itt egy mérnök (a fent írt Bogart – a szerző), aki együtt dolgozott Schöffer Miklóssal, felajánlotta, hogy a birtokában lévő dokumentumokat átadja a múzeumnak – idézte fel a kalocsai kiállítótereket működtető és összefogó Viski Károly Múzeum igazgatója.

Romsics Imre hozzátette: a tárgyak tulajdonosa éppen arra készült, hogy Thaiföldre költözik, így csak néhány napjuk maradt a csomag átvételére. Ebben a folyamatban segített Font Sándor, akinek köszönhetően „szinte az egész magyar diplomácia megmozdult”, és sok közreműködő segítségével sikerült elérni a tárgyak hazautazását.

– A mérnöktől kapott csomagban 27 különböző tétel van, ami nem tűnik soknak, viszont a tárgyak egy része adathordozó, például CD vagy pendrive, így tetemes mennyiségű lehet rajtuk a Schöffertől származó digitális adat – árulta el Romsics Imre, hangsúlyozva: a dokumentáció átvizsgálására Budai Viktóriát, a gyűjtemény vezetőjét kérte fel. A kutatás hosszadalmasabb folyamat lesz, de már most biztos, hogy számtalan fotó és terv került a birtokukba, köztük talán olyan alkotások rajzai is, amelyek fizikailag végül sosem valósultak meg. Az anyag biztosan kincset ér, ezért a múzeumigazgató még több tárgy felkutatására törekszik, még úgy is, hogy a nemrég bekövetkezett leépítés miatt ezt egyre nehezebb kivitelezni. Mint ismert: az önkormányzat szorosabbra húzta a nadrágszíjat a 2021-es költségvetésen, ami a városi intézmények közül egyedül a múzeumban járt létszámcsökkentéssel, 16-ról kilenc főre apadt a stáb.

– A kalocsai gyűjtemény körül sokan vannak, akik szívükön viselik a hagyaték sorsát, például Gehér Klára is, akinek a segítségével tartjuk a kapcsolatot a párizsi családdal. Számítok rá, hogy fognak még további darabok érkezni, viszont nehezebb a dolgunk azért is, mert Eléonore tavaly elhunyt, a gyerekeket pedig nem érdekli a hagyaték. Egyelőre tehát nem tudjuk, hogy mi minden lehetett még az özvegy birtokában. Vele sokat tárgyaltunk, tervben is volt egy párizsi kiutazás, de aztán lebetegedett, és már nem tudtuk megejteni a szemlét – mondta Romsics Imre, hozzátéve: még nincs veszve minden, hiszen találtak egy múzeumi közegben dolgozó unokát, aki egyébként a Louvre restaurátora. Ő – jobban érzékelve a tárgyak művészeti jelentőségét – hajlandóságot mutat arra, hogy a jövőben segítse a gyűjtőmunkát.