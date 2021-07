Alkotótábort tartottak Dusnokon

Kiállításmegnyitóval zárult a dusnoki alkotótábor egyhetes programja. A tábor története 2014-ben kezdődött, akkor Hubert László, a HubArt Galéria kialakítója és tulajdonosa, helyi festő kezdeményezésére jött létre az önkormányzat támogatásával.

Három év után azonban az önkormányzat kihátrált a szervezésből, s mint Hubert László elmondta, önerőből, csak baráti támogatásból nem tudta volna ennyi ember ellátását, szállását biztosítani, így néhány évre a dusnoki tábor bezárta kapuit.

Idén azonban a dusnoki önkormányzat és Mindszenti István polgármester személyes segítségével újra benépesült a zarándokszállás, több mint húsz alkotó az ország számos pontjáról érkezett a szíves invitálásra, és egy héten át élvezték a dusnokiak vendégszeretetét.

– Sok éve ismerem Laci munkásságát, mindig támogattam ezt a kezdeményezést, és amikor az önkormányzat vezetője lettem, természetes volt számunkra, hogy támogassuk ezt a tábort, hiszen úgy gondolom, nekünk megtiszteltetés, hogy eljönnek hozzánk az alkotók, megismerik a települést, egy hétig részt vesznek a mindennapjainkban

– mondta Mindszenti István. Arról is beszélt, hogy az önkormányzat épületét, a művelődési házat is az eddigi táborok képeivel díszítik, időnként cserélik őket, de terveznek belőlük majd egy kiállítást is rendezni.

– Nagy öröm számomra, hogy ismét megszervezhettük a dusnoki tábort, hála az önkormányzat támogatásának és a sok-sok önkéntes segítőnek – mondta Hubert László. – Ugyan a kimaradó években is találkozhattunk barátainkkal, mert közben csatlakoztunk a PannonArt nemzetközi alkotóközösséghez, és a szabadkai CroArt, a belistyei Bel-Art mellett itt, Dusnokon is szerveztünk egy-egy hétvégén tábort szerb és horvát alkotókkal közösen. Közülük néhányan most is csatlakoztak hozzánk, így az idei táborunk nemzetközivé szélesült – mondta a HubArt Galéria tulajdonosa. Tőle azt is megtudtuk, hogy számtalan program is színesítette a rekkenő hőséggel kísért hetet. Egyik reggel kilátogattak a Feketi-kápolnához, végigszurkolták a magyar–német Eb-meccset, részt vettek a Szent Iván-éji fáklyás csónakázáson, esténként közös főzés és nagy beszélgetések tették még emlékezetesebbé a június 21-től 27-ig tartó alkotóhetet.

Az utolsó napon, vasárnap az ürömi Egervári Endre képeiből nyílt kiállítás a HubArt Galériában. A polgármester köszöntő szavai után Bolyki Lajos visegrádi képzőművész méltatta a festő munkáit.