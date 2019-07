Alkotótábort rendeztek Dunavecsén profiknak és amatőröknek

Immáron harmadik alkalommal rendeztek művésztalálkozót és alkotótábort Dunavecsén. Az érdeklődők négy nap alatt a korábban megismert helyi és meghívott alkotók mellett újabb művészekkel is találkozhattak.

A nyári művésztalálkozó és tábor gondolata három éve fogalmazódott meg helyi alkotók fejében. A korábbi gyakorlattal ellentétben nem csak egy művészeti ágra koncentráltak. A táborban festők, grafikusok, különböző technikákkal dolgozó kézművesek, ékszerkészítők, fafaragó dolgoztak együtt, ismerték meg egymás munkáját, technikáját. Az idei esztendőben a szervezők a tábort mindenki számára nyitottá tették.

– A városukban élő és alkotó művészeket három éve Aranyi Ágota, a helyi művelődési ház korábbi vezetője mutatta be egymásnak, majd szervezett számunkra egy közös kiállítást. Ekkor jött létre közösségünk, az Alkotársak. Valamennyi tagunk otthon dolgozik, munkáinkat évente, egy közös kiállítás keretében mutatjuk be a nagyközönségnek. A nyári alkotótáboraink pedig arra szolgálnak, hogy az új technikák megismerésével tovább gazdagítsuk ismereteinket, és a fiatalabb és idősebb korosztályt is bevonjuk a munkába, kedvet csinálva a különböző művészetei ágak gyakorlásához – mondta el lapunk érdeklődésére Braun Beatrix, az tábor egyik szervezője.

Már a tábor első napja is rendkívül mozgalmasnak bizonyult. Németh Dóra a grafika, Braun Beatrix a gyöngyfűzés, Tischler Anna Katalin pedig a hennafestés rejtelmeibe avatta be az önkéntes tanítványokat. Reichert Edina textil szobrász a paverpol technikával ismertette meg a látogatókat. A közös munka eredményeként született meg a Bakancslista című kép. A gyermekek örömére Budai Árpád tanár faesztergával alkotott fajátékait is elhozta, Gugyella Ferencné jóvoltából pedig gyöngyből készíthettek virágokat az apró kezek.

A hét folyamán egyebek között Dallosné Arnold Edit mézeskalács készítő népi iparművész, Nyilas Andrea intarzia, Kerti Zsolt 3D origamikészítő, Gallai Erzsébet gobelin varró, Szimonidesz Hajnalka meseillusztrátor, a helyi alkotótársak közül pedig Szarvas Nikolett, Farkas Éva, Szágosné Margó is bemutatta tudományát.

– Első nyitott alkotótáborunk kifejezetten jól sikerült. Nagyon sokan eljöttek, hogy kipróbálják magukat. Megelégedésünkre szolgált, hogy sok gyermeket tudtunk becsalogatni, akik örömmel és lelkesedéssel vettek részt a munkában, megtapasztalva a közös alkotás örömét – emelte ki Braun Beatrix.

Az elkészült alkotásokból pénteken nyílt kiállítás 17 órakor a helyi művelődési házban.