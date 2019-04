Alkotótábor várta a művészet barátait Orgoványon

Egy csendes, alkotásra inspiráló szigeten, az orgoványi Venyige tanyán rendeztek alkotótábort immár második alkalommal péntektől vasárnapig.

A tábor lehetőséget nyújtott az érdeklődők számára ahhoz, hogy számos képzőművészeti ágban kipróbálják magukat: megismerkedhettek a grafikával, a különböző festészeti technikákkal, a festékszpré használatával, különböző szobrászati és agyagozási módokkal és a fotográfiával.

Az alkotótábor tematikáját a természet és a záró évadában járó, rajongók millióit tüzelő sorozat, a Trónok harca adta. Ez utóbbi nyomán a forrasztópákás pirográfia technikájával fába égetett motívumokat és többféle matricát készítettek az alkotók.

Gál Szilvia, Orgovány polgármestere elmondta, hogy az őszi után ismét megrendezett alkotótábor fontos szerepet játszik a helyi és vidéki alkotók kreativitásának megnyilvánulásában. – Az autentikus tanya alkotásra hívja a tábor résztvevőit. Nem csak a hagyományos, de a modern technikák kipróbálására is lehetőséget nyújt a rendezvény és a kilátogatók új technikákat is elhoznak a közösségbe, ahol közösen alkothatnak – mondta a polgármester és kitért a tábor közösségformáló szerepére. – A közösségben barátságok, alkotói kapcsolatok is szövődnek, melyek a képzőművészetek területeit gazdagítják – mondta Gál Szilvia.

Az elkészült alkotások a települési arculatépítésben kívánják felhasználni.