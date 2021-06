A Wojtyla 15 évét mutatja be Borzák Tibor kötete

Kedden mutatták be Kecskeméten Borzák Tibor Wojtyla 15 című, Wojtyla ház munkáját, történetiségét bemutató kötetet.

Kecskeméten, kedden mutatták be ünnepélyes keretek között a Wojtyla 15 című, Wojtyla ház munkáját, történetiségét bemutató kötetet, melyet Borzák Tibor írt. A rendezvénynek a népkonyhaként is működő intézmény adott helyet. Elsőként dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester szólt a vendégekhez. Beszédében hangsúlyozta mindig szívesen jön a Wojtylába. Nemcsak azért, mert a választókörzetében található, hanem azért is, mert 15 éve példaértékű munkát végez, melyet mindvégig figyelemmel kísért.

– Ez a ház másfél évtizede minden délben meleg ételt ad több mint száz szegény embernek. A sorsközösség tagjai nemcsak ebédet, hanem lelki segítséget is kapnak. A wojtylások mindig törekednek arra, hogy legyen valami kulturális plusz is, teszik ezt barátsággal, odaadással. Az önkormányzatnak a kötelező előírtakon túl is vannak feladatai. Egy város azonban attól város, hogy nem mindent tud olyan magas szinten ellátni, mint egy civil szervezet, mely szívvel, lélekkel, lelkesedéssel teszi mindezt.

Az önkormányzatnak éppen ezért nagy szüksége van a civil szervezetekre, munkájukhoz pedig támogatást nyújt, így juttatva el a közösségeknek.

Éppen ezért segíti a Wojtylát is, melynek fejlődése töretlen és az ebédeltetésen túl testi-lelki oldalról is támogatja a rászorulókat – mondta végül az alpolgármester.

A kötetet Prof. dr. habil Szécsi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem dékánja méltatta.

– Nietzsche egyik tanulmányában kifejtette: a könyv azért is csodálatos, mert túl éli az íróját, az olvasóját. Önálló élete van, hallhatatlan. A könyv tettek létrehozására sarkallja az olvasót. Mindez érvényes erre a kötetre is, mely nem kronologikusan sorolja fel az eseményeket, hanem vallomásokon, élettörténeteken keresztül jeleníti meg. A Wojtyla képes arra, hogy segítséget nyújtson az elesetteknek, akik vágynak egy teljesebb életre.

Nemcsak testileg erősítik őket, hanem lelkileg is. Éppen ezért a Wojtyla egy lelki épület is, melyhez minden résztvevője egy-egy építőkockát hozzátett az elmúlt 15 évben.

Farkas P. József és csapata ma is sokat tesz azért, hogy az intézmény a jövőben is fent maradjon.

A könyv borítóján a végtelen fehérségbe nyíló ajtó látható, mely jól szimbolizálja, hogy az intézménynél nyitott ajtók fogadják a nélkülözőket. A Wojtylában társra, barátokra, támogatókra, menedékre találhatnak, megnyugvást kaphatnak ebben a küzdelmes világban – összegezte Szécsi Gábor.

A kötetből szerdán az intézmény delegációja tiszteletpéldányt visz el Magyarország köztársasági elnökének feleségének, Herczegh Anitának, aki korábban már kétszer járt az intézményben.

A műsor hangulatát emelte Csík János és a Mezzo zenekar zenés előadása.