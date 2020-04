A végtelen fejlődési lehetőséget jelenti számára a festészet

A dunavecsei származású, de már évek óta Dunaújvárosban élő, alta­tóasszisztensként dolgozó Tischler Anna Katalin a mai napig erősen kötődik szülővárosához. Szabadidejének nagy részét is itt tölti, tagja az Alkotársak Amatőr Művészcsoportnak, képeket fest, énekel a Vikár Béla Női Karban, aktív része az irodalmi rendezvényeknek is.

– Hogyan került kapcsolatba a képzőművészettel?

– A mai napig nagyon egyoldalú ez a kapcsolat. Én aktívan próbálkozom, ő meg passzívan engedi megismerni egy szeletét. Sem rajzolni, sem pedig festeni nem tanultam, az alapokat az általános iskolában szerzett ismeretek adták. Akkoriban elvittek minket rajzóra keretében egy Vasarely-vándorkiállításra. Közben feladványokat kellett megoldanunk, ezzel dolgozva fel a témakört. Emlékszem, hogy Korom Mihályné tanárnő az óra végén annyit mondott, hogy „gyerekem, te látsz is, nem csak nézel…” Erre a mondatra épül az én egész tudományom.

– Mi vonzotta a festészethez, mi módon sajátította el a fortélyokat?

– Autodidakta módon, saját kedvtelésből, kikapcsolódásként, stresszoldásként kezdtem el festeni, de rajzolni a mai napig sem tudok. Nem jártam tanfolyamokra, workshopokra, gyorstalpalókra, mert féltem, hogy engem megzavarna. Attól tartottam, hogy már nem fogok örömet lelni a felfedezés, a kísérletezés, a próbálkozás folyamatában, nem fogok örülni, ha egy részlet tökéletesre sikerül, mert megmondják, hogyan kell. Ugyanúgy távol tartom magam a másolástól, ha inspirációt találok egy-egy fotóban, képben, megpróbálom a saját elképzeléseim szerint megcsinálni. Folyamatosan elemzem a látnivalókat, színek, fények-árnyékok, téma-harmónia, eredetiség szempontjából, ha megérik a mondanivaló, megpróbálom visszaadni. Addig festem, amíg nekem nem tetszik, vagy el nem jön a pillanat, amikor rájövök, hogy ennyit tudok, elértem a határaimat, és alázattal befejezem.

– Mivel próbálkozott először, melyik technikával dolgozik legszívesebben?

– Deszkára festettem először, mégpedig Vikár Béla Virágmesék című verseskönyvének meseillusztrációi ragadtak meg. A századfordulón kiadott mű Izabella főhercegnőnek készült, ma már ritkaság, az eredetit nem láttam én sem. Hússzor húsz centiméteres deszkalapokon, akrilfestékkel, repesztőlakkal és csillámporral kísérleteztem. Még most is ezek a kedvenceim.

– Milyen témákat fest legszívesebben?

– Megfigyeléseimet szeretem esszenciaként megjeleníteni. Készítettem egy sorozatot a Nők a XX. században címmel és ehhez rengeteg fekete-fehér fotót néztem át. Feltűnt, hogy a századfordulón a hölgyek jelenléte a fotókon mennyire visszafogott, zárt, szigorú keretek között volt lehetséges, a legnagyobb merészség az volt, ha kiengedték a hajukat. A kor változásával együtt alakult a női szerepvállalás is, ezek hűen megjelentek a fotókon, s ezekből tízévenkénti ugrással végigkövettem a folyamatot. A sorozaton tanultam arcot festeni. Nem mindegyik lett jó, de összességében, szerintem megállja a helyét. Ugyanígy folyamatosan bővül a Gyermekek a nagyvilágban sorozatom. Menet közben jöttem rá, hogy hozzám az érzelmek kifejezése, a nőiesség, a gyermeki lélek tisztasága és a mesék világa áll közel.

– Mikor és kinek a hatására gondolta úgy, hogy a nyilvánosság elé lép képeivel?

– Négy éve a gerincműtétem után volt egy dunavecsei amatőr alkotókból szervezett kiállítás, amire engem is meghívtak. Épp lábadoztam, mikor jött a felkérés Aranyi Ágotától, aki akkoriban a Dunavecsei Vikár Béla Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója volt. Ismerte a közösségi fórumon bemutatott alkotófolyamataimat. Munkáim alakulását fázisfotókkal illusztráltam, felhívva rá a figyelmet, hogy mit, hol rontottam el. Megtetszett neki az őszinte, tényfeltáró munkám. A kiállítás résztvevőivel nem ismertük egymás munkásságát, a helyszínen derült ki, hogy kik vagyunk és mit képviselünk. A tárlat után együtt maradtunk, megalakítottuk az Alkotársak Amatőr Művészcsoportot, hogy lehetőséget keressünk és teremtsünk a hozzánk hasonló, otthon alkotó tehetségeknek. Sikeres kiállítások, háttérmunkák, díszletek és önálló kiállítások vannak a hátunk mögött, sok tehetséget fedeztünk fel, inspiráltunk és mozdítottunk ki a műhelyéből. Bemutatkoztunk Erdélyben is, Homoródszentmártonban, Dunavecsén alkotótáborokat, művésztalálkozókat szerveztünk gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt. Példánk alapján a térségben több helyen elindult egy nagyon pozitív folyamat. Hiszem, hogy nekünk csak utat kellett mutatni, mely azóta is halad a végtelenbe és tovább…

– Mennyire aktív részese a helyi közösségnek?

– Énekelek a Vikár Béla Női Karban, gyerekkori barátaimmal, volt tanáraimmal együtt. Számtalan fellépésen vagyunk túl megzenésített verseinkkel. Ha úgy adódik, konferálni is szoktam, összekötő szövegeket írni, verseket mondani, írni, mikor mire van igény. A dunavecsei irodalmi kávéház ötlete az én nevemhez kötődik. Mint minden ötlet, ha nem talál fogékony társakra, elvetélt volna. Szécsényiné Kovács Ildikó és Dudáné Driszkó Adrienn alkotócsapatában viszont már a VII. Irodalmi Kávéházra készülünk, ha a járványnak vége lesz. Az Alkotársak Amatőr Művészeti Csoport pedig az otthon védettségében készülődik a következő lehetőségre, mely az irodalmi kávéház díszleteként szolgáló kiállítás anyaga lesz. Remélhetőleg lesznek új kihívásaink, nem távolodik el a lelkesedés az amatőr művészettől.

– Mit jelent az ön számára a festészet?

– Békét, nyugalmat, időtlenséget. S miután a nulláról kezdtem, és még nem tartok sehol, a végtelen fejlődési lehetőséget.

– Hogyan tovább, milyen tervei vannak?

– Ha ennek a borzasztó járványnak vége lesz, és újra közösségbe mehetünk, mindenkit meg fogok ölelni. Szeretném barátaimmal a VII. Irodalmi Kávéházat, az elmaradt versünnepet megnyitni Dunavecsén, egy csodálatos díszlettel becsalogatni a résztvevőket, kedvenc vagy saját verseik felolvasására. Munkahelyemen, a dunaújvárosi kórházban, szintén csodálatos amatőr alkotók dolgoznak köpeny és maszk alá rejtve, nekik is szeretnék kiügyeskedni egy bemutatkozási lehetőséget, kézművesvásár és közös kiállítás keretében. Merész terveimben egy kórházak közötti vándorkiállítás is szerepel, hisz mindenhol vannak rejtett kincsek, amatőr alkotók.