A városi malmok és a titkos társaságok történetét kutatja

Tóth Anna szenvedélyesen kutatja Kecskemét helytörténetét, amin belül leginkább a mindenki számára érdekes hétköznapi részletek hozzák lázba. A magyar szakos bölcsész már csoportvezetésbe is kezdett, melyen a megyeszékhely könyvkiadásának jelentős állomásait és személyisé­geit mutatja be.

Tóth Anna évek óta nyomoz Kecskemét múltjában, amelyben olyan érdekes részleteket igyekszik feltárni, amelyek által mindenkihez egy kicsit közelebb kerülhet a hírös város. Vizsgálódásának eredményeit személyes blogjában teszi közzé.

A civilben egy nyelviskola oktatásszervezőjeként dolgozó Annánál családi vonás a múlt fürkészése, hiszen a törteli származású hölgy gyerekkorában édesapja sok érdekességet mesélt településükről, ami mindig felgyújtotta a fiatal lány képzeletét. Ezek a történetek Anná­ban elültették azt a vágyat, hogy bármely városba is sodorja az élet, ott elrejtett plusz tartalmakat fedezzen fel, előbányássza azokat a történeteket, melyeket a házak és a terek őriznek. – Édesapám történeteinek köszönhetem, hogy bárhol jártam, mindig valami plusz tartalmat kerestem a helyben, a kövekbe, épületekbe, terekbe zárt történeteken keresztül igyekeztem és igyekszem most is megragadni a hely szellemét – elevenítette fel Anna a fiatalkori, orientáló hatást.

Bejegyzéseiben arra törekszik, hogy mindenkinek értékes tartalmakat állítson elő, olyan villanásokat Kecskemét történetéből, ami azok számára is érdekes lehet, akik a közösségi médián cseperedtek fel. Anna egy országos lapokat összegyűjtő archí­vumban kutat, mint mondta: azért, mert amit országos szinten is megörökítettek Kecskemétről, az nagy valószínűséggel a szélesebb közönségnek is érdekes volt és így az ma is. Ezenkívül a könyvtár helyismereti gyűjteményében is gyakori vendég, hiszen Kecskemét nagyon jól dokumentált város.

Mára elérkezett oda, hogy a blogírásnál is gyakorlatiasabban hasznosítja helytörténeti tudását: a Független Könyvesboltok Éjszakáján megtartotta első csoportvezetését, amely során Kecskemét könyvkiadásának történetét és jeles személyiségeit elevenítette fel a városközpontban rendezett tematikus sétán. A kezdeményezés nagy siker volt, a visszajelzések alapján Anna újabb állomásokkal bővíti a sétát és újabb, más téma köré szerveződő körutat is tervez.

A felkészülés ideje alatt sok száraz adaton kellett átrágnia magát, ezért könnyedebb témák felé evezett. A korabeli színházi élet éppen megfelelő volt kísérőnek. Így bukkant rá arra, hogy 1930-ban Miss Kecskemét választás volt a hírös városban, amelynek győztese a budapesti döntőn vehetett részt. Ezt Faragó Jolán nyerte, aki azonban a Miss Hungary Budapesten megrendezett országos döntőjén már nem tudott diadalmaskodni, onnan Papst Máriát delegálták a Miss World versenyre, Amerikába.

Anna jelenleg a kecskeméti szárazmalmok történetét kutatja. Kecskemét tágan vett belvárosában mintegy 90 szárazmalom állt az 1800-as években. A szárazmalmok nem különösebben számítottak erőforrásbarát megoldásnak, hiszen a malomkövet – a szélmalommal ellentétben – ló vagy ökör hajtotta, de ha a tulajdonosnak nem futotta rá, magának kellett beállni. A város szárazmalom-­tulajdonosai komoly lobbierőt képviseltek a szélmalom-­tulajdonosokkal szemben, ezért több száraz-, mint szélmalom volt a városban. A szárazmalmoknak közösségszervező szerepük is volt, ezekben gyűltek össze Kecskemét lakói beszélgetésre, kártyázásra, a szabadidő múlatására.

Anna folyamatosan valami újon töri a fejét. Következő projektje az alföldi süteménykészítés jellegzetességeinek kutatása, amelybe a téma élő emlékezeteit, a nagymamákat is szeretné bevonni.

A jótevő arculatot erősítették

Anna jelenleg tanulmányozza a kecskeméti titkos társaságok történetét is, minthogy ilyenek valóban léteztek, amelyekről Hornyik János tesz említést. A 16. században virágzottak ezek a társaságok, amelyek egyike sem politikai erőt képviselt, sokkal inkább hedonista körök, ivócimboraságok voltak, akik így lázadtak az akkori szigorú kálvinista erkölcsiség ellen. Később a jótevő arculatot erősítették, például temetkező egyletekbe tömörültek, melyekben olyan emberek temetéséről gondoskodtak, akiknek családja ezt nem tudta finanszírozni.