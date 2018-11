A város értékeiről nyílt fotókiállítás Nagykőrösön

Idén több mint százhúsz fénykép érkezett a Minden ké(P)pen Nagykőrös elnevezésű fotópályázatra, melynek legfőbb célja évről évre a város értékeinek népszerűsítése. A pályamunkákból kedden nyílt kiállítás a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központban. A tárlat január 9-ig megtekinthető.

Kiállítás nyílt a nagykőrösi önkormányzat és a KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. által közösen meghirdetett, „Minden ké(P)pen Nagykőrös” elnevezésű fotópályázatra beküldött pályamunkákból a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ Rácz József Galériájában kedden. A pályázat célja évről évre, hogy a fényképeken keresztül minél többen megismerjék a település értékeit, nyüzsgő életét, hagyományait, fejlődését.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A pályázók három kategóriában nevezhették fotóikat: „Nagykőrös természeti értékei”, „Nagykőrös, az ezerarcú város”, valamint „a 650 éve város Nagykőrös épített emlékei” tárgykörökben. Témakörönként két korosztályban, ifjúsági és felnőtt kategóriában díjazzák majd a szakmai zsűri által legjobbnak ítélt pályamunkákat és alkotóikat. A bíráló bizottság tagjai ifj. Papp Elek, fotográfus és Szabó Sándor, természetfotós. A pályázatra idén összesen 128 fotó érkezett.

A tárlatot dr. Czira Szabolcs polgármester nyitotta meg, aki beszédében kifejtette: idén Nagykőrös nyerte a Virágos Magyarország környezetszépítő verseny fődíját, ezzel együtt a jogot, hogy a jövő évben az európai mezőnyben is képviselhesse hazánkat a legszebb települések versenyén. Elmondta, hogy e megtiszteltetés a városi siker öröme mellett feladattal is jár a pályázó fotósok számára. A nemzetközi zsűri számára ugyanis több kiadvánnyal is készül a városvezetés, melyek összeállítása során nagyban számítanak a város szépségeit megörökítő, a lakosság által készített fényképekre.

A kiállításmegnyitón ünnepi műsort adtak a Nagykőrösi Petőfi Sándor Általános Iskola 6. és 8. osztályos diákjai. A fiatalok dunántúli népdalcsokorral és moldvai táncokkal készültek a rendezvényre.

A pályázat ünnepélyes eredményhirdetése a csütörtöki képviselő-testületi ülés keretében zajlik majd. Továbbá a szakmai zsűri bírálata mellett az idei évben is lehetősége nyílik a tárlat látogatóinak leadni voksaikat kedvenceikre témakörönként és kategóriánként. A közönségszavazatokat január 9-ig, a kiállítás helyszínén elhelyezett urnába várják a szervezők.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS