A Thália Színházban mutatták be a Lepkeoroszlánt a cirókások

Háromszor is nagy sikerrel adta elő a kecskeméti Ciróka Bábszínház társulata az Üveghegy díjat nyert Lepkeoroszlánt a fővárosi Thália Színházban.

Mozgalmas, vendégszereplésekkel teli napokon van túl a Ciróka Bábszínház társulata. November 12–13-ára első alkalommal kaptak meghívást a budapesti Thália Színháztól hárombérletes előadásra, és a Vidovszky György által rendezett Lepkeoroszlánt vitték színre, amely tavasszal a Kaposvári Gyermek- és Ifjúsági Színházi Biennálén a legjobb gyerekelőadásnak járó Üveghegy díjat nyerte el. Ráadásul – mint azt Kiszely Ágnestől, a Ciróka igazgatójától megtudtuk – igen nagy sikert arattak: mindhárom alkalommal telt ház várta a kecskeméti bábszínészeket, és vastapssal köszönte meg a közönség a szívhez szóló darabot, még a legfelső emeleten is jól lehetett hallani a hangos „vissza, vissza” kiáltásokat.

– Nagyon örültünk a lehetőségnek, minden fővárosi szereplés fontos a Cirókának. Ez a meghívás egyértelműen a Lepkeoroszlán sikerének szólt. Korábban is tapasztaltuk, hogy díjnyertes előadásaink iránt megnő az érdeklődés, sok színház szívesen befogadná a darabot, ez ezúttal is így történt – mondta Kiszely Ágnes, aki elárulta: mindenképpen lesz folytatása a Thália Színházban való vendégeskedésnek.

A kecskeméti megyei kórház immár negyedik éve csatlakozott múlt hétvégén a koraszülöttek világnapja rendezvénysorozatához. Múlt szombaton a kosárlabda-­akadémia épületébe várták a kórházban idő előtt világra jött babákat, szüleikkel, családjukkal együtt. A Ciróka most először volt részese az ünnepnek, a Max és Móric humoros darabbal nevettették meg a gyerekeket. A Ciróka Bábszínháznak és az egészségügyi intézménynek egyébként is szoros a kapcsolata. Az elmúlt évadban a társulat újraindította a kórházi előadások sorozatát, havonta látogatnak el a csecsemő- és gyermekgyógyászati osztályra és báboznak a kis betegeknek.

Ma újra Budapesten, a Petőfi Irodalmi Múzeumban, a PagonyFeszten szerepel majd a Ciróka két bábszínésze, Krucsó Júlia Rita és Nyirkó Krisztina. Februártól ők ketten játsszák majd el a mostani évad egyik új előadását, a Kiss Judit Ágnes meséje alapján készülő Babaróka című előadást. Most szombaton az új, Babaróka kertje című kötetből olvasnak fel a fesztiválon, és közben a gyerekek már elkezdhetnek ismerkedni Mamaróka és Babaróka bábfigurájával, hiszen ők már megszületettek a tervező műhelyében.

Izgalmas meglepetések következnek a játékban

Kiszely Ágnestől megtudtuk: decemberig változatlanul a Kecskemét 650. évfordulója kapcsán a Cirókába érkezett kiskecske, Fülöp matricáit gyűjthetik a gyerekek a vasárnapi Mesébelépő játék során. Januártól viszont izgalmas meglepetések következnek a játékban, mint ahogy az áprilisi cirókás napon is remek ajándékok várnak majd mindazokra a hűséges nézőkre, akik az évad során legalább nyolc alkalommal ellátogattak a bábszínházba.

