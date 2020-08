A térség felemelésén dolgozik a bácsalmási alapítvány

Óriási siker volt a Mária evangéliuma oratórium bácsalmási előadása augusz­tus 16-án este. A templom előtt is álltak nézők, mert sajnos csak limitált számban engedhették be a közönséget a bácsalmási katolikus templomba. Petneházy Attila magyar kultúráért felelős biztos is megtisztelte az előadást.

Mint azt Sáfár Mónika színművésznő hírportálunknak elmondta, megható volt, amikor az előadás végén a közönség megénekeltetése kapcsán látszott, hogy mozog a maszk, mindenki énekelt. A színművésznő, akinek nagyszülei a Bácsalmás melletti Madarason éltek, sok jótékony fellépést szervezett a térségben, melyért 2018-ban Madarasért díjjal jutalmazták. Sáfár Mónika régi vágya, hogy felemeljék ezt a térséget, ezért Mátrai Angéla vezetésével és Szente Alfonzzal létrehozták a Kulturális Híd a Térségek Között Alapítványt. – Kötelességemnek érzem, mint alapítványi művészeti vezető, hogy színvonalas előadásokat hozzunk a városba. Szerintem nagyon fogékonyak a vidékiek is a magas színvonalú, őszinte, tiszta szívből jövő kultúrára. Jó megtapasztalni, hogy a programok egyre több embert vonzanak Bácsalmásra. A művészet dolga: emelni a közönséget. Jó érzés látni, hogy szeretik és visszajárnak – tudtuk meg Sáfár Mónika színművésznőtől. – Nagyon szeretjük ezeket a fellépéseket, de bízom abban, hogy lassan elindul a színházi évad is – tette hozzá Sáfár Mónika. Ősztől a Madách Színház és a Pesti Magyar Színház népszerű musicaljeiben láthatjuk a színművésznőt. Szombat este újabb ínyencséggel várják a közönséget. Hungarikum a javából címmel operett- és folklórgálát mutatnak be Bácsalmáson. A gálán a műfaj jeles képviselői vesznek részt: Homonnay Zsolt, Sáfár Mónika, Vörös Edit, Kovács Szilárd, Bódi Barbara, Husvéth Csaba, Kisfalusi Renáta, Mukli Franciska, a zenéről pedig Kéménczy Antal és zenekara gondoskodik. Az előadásra este nyolc órától várják a közönséget a Bácsalmási Művelődési Ház melletti téren.