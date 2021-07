A szlovák kultúrát ápolja a kiskőrösi egyesület

A kiskőrösi táncidentitás újrafogalmazása a célja a Szivárvány Szlovák Táncegyüttesnek. Ezt a törekvést ismerték el a Tardoson megrendezett Magyarországi Szlovákok Napján. Ekkor az Országos Szlovák Önkormányzat által adományozott Nemzetiségünkért díjat vehette át Markó Jánosné egyesületi elnök, valamint Kővágó Zsolt művészeti vezető.

Bár a városban nagyon kevesen beszélik a régi öregek 300 éves szlovák nyelvét, a felvidéki kultúra ápolása jelentős a járási székhelyen. Ezt elismerve kapott a helyi táncegyüttes az Országos Szlovák Önkormányzattól egy rendezvény keretében Nemzetiségünkért díjat a műsorára a közelmúltban Tardoson.

A Szivárvány Szlovák Táncegyüttest munkáját Kővágó Zsolt művészeti vezető irányítja, aki 2019 januárjában kezdett a táncosokkal dolgozni. A kalocsai néptáncpedagógus a helyi művészeti alapiskolában már néhány éve dolgozott. Isaszegiként ismerte a hazai szlovák táncokat. Amikor felkérték a felnőttcsoport szakmai irányítására, akkor felmerült annak az igénye, hogy felelevenítsék a helyi, de mára lassan a feledés homályába kerülő kőrösi néptáncokat. A dalok egy része fennmaradt, a viseletek túlélték az elmúlt évszázadot. A táncmozdulatokat kellett rekonstruálni, mondta Kővágó Zsolt.

– Rengeteget beszélgettünk a mára sajnos fogyatkozó idősekkel, akik még emlékeztek arra, hogyan is ropták egykor a mulatságokon a táncokat. Találtunk fotókat is, és a környékbeli táncanyagokat is figyelembe vettük. Ezeket összegyűjtve mutattuk be az új koreográfiát az időseknek, ők pedig elmondták a véleményüket, tanácsokat adtak. Tavaly márciustól dolgozunk ezen. Az adatok összegyűjtése másfél éve kezdődött, igaz, a járvány lelassította a munkánkat – fogalmazott az együttes vezetője.

A kiskőrösi együttes eddig egy feldolgozó csoport volt, amely színpadra vitte más tájegységek táncait, jelenleg azon dolgoznak, hogy ezt bővítsék és egyre inkább a hagyományőrző jelleg fog megerősödni.

Azaz a saját táncokat viszik majd színpadra. A munkához Erdélyi Molnár Klára zenetudós segítségét is kikérték, aki foglalkozott a kiskőrösi zenével. Emellett szlovák dalokat is meg kellett tanulniuk a táncosoknak, amelyeket helyi tájszólással adnak elő. Már korábban elkészült egy hétperces blokk, amely részét képezi egy nagyobb műsornak. Ez egy félórás lakodalmi anyag lesz. A műsorban részt vesz a helyi népdalkörös csoport is – mondta végül a tervekről Kővágó Zsolt művészeti vezető.