A színpadon csókolta meg először későbbi feleségét

Olasz Csaba a zene számos műfaját kedveli és ­képviseli, nemcsak szólóban és duóban énekel, saját zenekart alapított Olasz Meló néven, és tagja egy szalonzenekarnak is.

– Mikor ragadta magával a zene, az énekelés szeretete?

– Már kiskoromtól szerettem énekelni. Énektehetségemre az általános iskolában figyeltek fel. Kiváló zenetanáraim voltak, akiktől elsajátíthattam a hangképzés alaptechnikáját is. Cegléden nőttem fel, de a középiskolai tanulmányaimat már Kecskeméten végeztem el. A Kandó művészeti tagozatára jártam, ahol bár elköteleztem magam a képzőművészet mellett, az énekről sem mondtam teljesen le. Énektanárom, Jámbor Zsolt szintén felfigyelt rám. Hónapokig csalogatott az ifjúsági otthonban általa vezetett Musical Stúdióba, ahol nemcsak az énektudásomat kamatoztathattam és fejleszthettem, de a színpadi szereplést is folytathattam, amibe Cegléden már belekóstoltam.

– Milyen élményei vannak a Musical Stúdióról?

– Nagyon jól éreztem magam a csapatban, közel nyolc évig tagja voltam. A sok élmény mellett rengeteget fejlődtem és tanultam. Ráadásul ott ismertem meg a feleségemet is, Illés Evelint. Az első csókunk is a színpadon történt, csodálatos volt. Jó erre visszaemlékezni, igazi love story.

– Mikor érezte, hogy komolyabban szeretne foglalkozni az énekléssel?

– Sirkó László, a Katona József Színház kiváló színművésze többször ellátogatott a Musical Stúdióba, és ő is felfigyelt a hangomra. Az ő ajánlására jelentkeztem a színház iskolájába, ami jól sikerült. Hat évig voltam a színház társulatának tagja. Számos zenés és prózai darabban szerepeltem kisebb-nagyobb szerepekben. Persze a ranglétrát be kellett járnom. Ahogyan Sirkó László mindig mondja „A színházat a deszkákon lehet megtanulni, nem az iskolában”, mellyel maximálisan egyetértek. Sokat tanultam tőle, különösen azt fogadtam meg, hogy alázattal kell művelni a színházi szereplést. Igyekszem ezt a tanácsot azóta is megfogadni az életem minden területén. Az első „kőszínházas” debütálásom a Nyomorultakban volt. Óriási élmény volt egy ilyen világhírű darabban debütálni.

– A színház után a tévében is szerepelt, a Voice-ban.

– Egy idő után új kihívásokra vágytam, szerettem volna a szólókarrieremre koncentrálni, 2012-ben a TV2 Voice tehetségkutatójába jelentkeztem a színház művészeti vezetőjének, Károly Katinak az ajánlásával. Négy alkalommal mutathattam meg magam a versenyben. Örülök, hogy beleláttam egy kicsit a tévés világba is, sok tapasztalatra tettem szert a néhány hét alatt.

– Mi lett a hozadéka a nagy nyilvánosságnak?

– Hozott eredményt, bár nem annyit, mint szerettem volna. Ugyanakkor a hirtelen jött hírnevet ki kellett használnom, és megalakítottuk egy barátommal az Olasz Meló zenekart, mely azóta is jól fut.

– Hogy jött össze az Olasz Meló? Kikkel alapította meg?

– A színházban, a Bánk Bán előadása után a művészbüfében beszélgettünk. Ott volt Farkas Tibor, aki kiváló gitáros. Az ő ötlete volt, hogy alakítsunk egy zenekart, használjuk ki a hirtelen jött népszerűségemet. Jött még a csapatba Várkonyi Zsolt basszusgitáros, aki ma már a színházi zenekar tagja is, valamint Kovács Levente billentyűs, aki országosan is elismert zeneszerző, orgonaművész. A legnehezebb a dobosunk megtalálása volt, de végül Tengeri Attila személyében meglett. A srácokkal a kezdetektől együtt zenélünk, barátságban, ugyan abban a felállásban.

– Milyen stílusban játszanak?

– Széles a repertoár, stílusunkat talán úgy lehet a leginkább jellemezni, hogy funkys hangzás jazz harmóniákkal. Vannak saját dalaink is, de főként feldolgozásokat játszunk, saját stílusban. Az idei év nagy fogadalma, hogy több saját számot írunk. Főként fesztiválokon, különböző városi rendezvényeken játszunk, az ország különböző pontjaira hívnak minket.

– Honnan jött a névötlet?

– Sokan a filmre asszociálnak, de egyáltalán nincs hozzá köze. A vezetéknevemből adódóan az Olasz adott volt. A Meló pedig arra utal, hogy mi valóban sokat melózunk a sikerért. Rengeteget próbálunk, szinte minden héten összejövünk és órákon át játszunk, sokszor csak saját szórakoztatásunkra.

– Más zenekarban is játszik. Erről mit lehet tudni?

– A Horizont Happy Band egy szalonzenekar, mely elsősorban bálokon, céges rendezvényeken és esküvőkön zenél magas színvonalon. Véletlen folytán csöppentem közéjük. Egyszer lebetegedett az egyik énekesük, és mivel ismertem a vezetőjüket, megkért, hogy ugorjak be helyette. Olyan jól sikerült a közös munka, hogy maradtam. Az együttes tagjai: Glaj Pál, Kis Gyöngyi, Marsa József és Vidéki Tamás.

– Hogyan egyeztethető a két zenekar?

– Viszonylag könnyen. Az Olasz Meló főként tavasztól őszig, míg a Horizont Happy Band a téli, báli időszakban játszik. Bár az utóbbi időben szerencsére egyre több a felkérés, úgyhogy oda kell figyelnünk.

– Mindezek mellett szólózik is.

– Valóban, és nagyon szeretem is. A másik nagy fogadalmam 2020-ra, hogy nagyobb erővel koncentrálok a szólókarrieremre.

– A jótékonyság is közel áll önhöz, gyakran lép fel jótékonysági rendezvényeken.

– Szegény családban nőttem fel, tudom mit jelent nélkülözni. Így, ha tehetem, segítek másokat. Vallom, hogy a Jóisten azért adott tehetséget, hogy ebből jócskán vissza is adjak önzetlenül. Az adventi időszakban nagyon sok fellépést vállalok. A koncertek mellett karácsonykor ellátogattam feleségemmel a mentőállomásra, ahol a mentősöknek énekeltünk. Elmentünk a hajléktalanszállóra is, ahova már több éve járunk a családdal együtt, finom házi süteménnyel és meghitt műsorral ajándékozzuk meg mindenkor a lakókat.