A színekkel fejezi ki gondolatait a kecskeméti festő

Augusztusban új tárlata nyílik Kabáczy József festőművésznek. A nyugdíjas tanárt mindig nyugalommal tölti el, ha alkothat. A munkásságának egyik meghatározója a színek keverése, mindig kihívásként tekint arra, hogy a színekkel adja vissza a teljes valóságot, az érzelmek gazdag tárházát.

Kabáczy József 1993 óta él Magyarországon, Kárpátaljáról, Munkácsról költözött családjával Kecskemétre. A kezdetektől 26 éven át dolgozott biológia–kémia szakos tanárként a Kada Elek Közgazdasági szakgimnáziumban, ahonnan egy éve ment nyugdíjba. Jelenleg óraadóként a Magyar Ilona Általános Iskolában biológiát tanít. A művészet iránti fogékonysága már kisgyermekkorában megmutatkozott. Munkássága sokszínű, csendéletek, portrék, tájképek egyaránt megelevenednek a vásznakon.

– Gyermekként színes ceruzával rajzoltam. Szerettem alkotni, hamar rájöttem, hogy a grafittól eltérően a színekkel mennyivel több mindent tudok kiemelni. A színek beszéltek helyettem. Ez nem azt jelenti, hogy a fekete-fehér képek ne tetszenének, ezek is képesek megragadni a hangulatot, az érzelmeket, de hozzám a színek állnak közel. Bármerre nézek, színek vesznek körül, és ezt akarom a maga valójában visszaadni – részletezte Kabáczy József, akinek gyermekkori alkotásai közül egyetlen egy maradt meg édesanyja jóvoltából. Tizenkét évesen Jézust örökítette meg grafit ceruzával. Több kiállításán is láthatta már a közönség a képet.

Az alkotói kedve a kilencvenes évek második felétől erősödött meg, miután teljesen berendezkedett családjával Kecskeméten, és új életet kezdhettek.

– Emlékszem, kirándultunk Budapestre, életemben először jártam a Nemzeti Múzeumban és a Képzőművészeti Múzeumban. Óriási hatással voltak rám a monumentális festmények, éreztem, ezt akarom én is. Elkezdtem kísérletezni a különböző festőtechnikákkal, végül az akril és a tempera lett az, amikkel ki tudom fejezni gondolataimat, érzelmeimet. Külön-külön és együtt is használom őket egy-egy képemnél – tette hozzá.

– A színekkel fantasztikusan lehet visszaadni egy-egy téma hangulatát, a környezet valódiságát. Nekem az a kihívás a festészetben, hogy hogyan tudom úgy – jó értelemben véve – manipulálni a színeket, hogy mindezt hűen megjeleníthessem. Alkotás közben én magam is benne vagyok a képben, átérzem a teljes témát. Ihlet után csak akkor kezdek neki egy festménynek, ha az már teljesen kibontakozott lelki szemeim előtt – jegyezte meg.

A művészi munkája beérett, az első kiállításai 2000 körül voltak, többek között a Kada középiskolában, a volt Tiszti Klubban és az egykori SZMT székház könyvtárában.

– A színes ceruzák után újdonság volt számomra a festés, de nagyon élveztem. Miután kiforrott a technikám, és úgy éreztem ezekkel a képekkel már ki merek állni közönség elé, Bánszky Pál művészettörténész véleményét kikértem, nevezhetem-e magam naiv művésznek. Ő azt mondta, nem naiv művésznek, hanem művésznek mondana, függetlenül attól, hogy sehol nem tanultam a képzőművészetet. Egyedi a színkeverésem, melynek köszönhetően képeim sok száz közül is felismerhetők – elevenítette fel emlékeit a festőművész.

A következő mérföldkő az volt az életében, amikor megismerkedett Papp Ferenc költő, gitárossal, akivel együtt megalapították a Fiatal Alkotó Művészek Klubját, ahol diákok és felnőttek egyaránt tagokká váltak. Kabáczy Józsefnek több csoportos és önálló kiállítása volt a klub jóvoltából, így egyre többen ismerték meg munkásságát. Papp Ferenccel mai napig nagyon jó kapcsolatot ápol, kiállításain minden alkalommal zenés és prózai költeményekkel közreműködik a képek témájához kapcsolódóan.

Kabáczy József a Kada középiskola közösségének is nagyon sokat köszönhet, mindig szívesen gondol vissza az ott töltött több mint negyed évszázadra.

– Nagyszerű kollégáim voltak, akik mindig biztattak és bátorítottak. Sokakkal ma is ápolom a barátságot, Akócsiné Patkós Erzsébet igazgatóhelyettes nyitja meg a legújabb tárlatomat is. Emellett azért is hálás vagyok, hogy rengeteg kiránduláson vehettem részt az iskola jóvoltából, osztálykirándulásokon és tanári kirándulásokon. Az úti célok sokszor a természetbe vezettek, melyek mindig nagyon kedvemre valóak voltak. Én igazából ott érzem magam jól, szabadnak és boldognak. Nagy vágyam még, hogy egyszer eljussak Amerikába, a Sziklás hegységbe, valamint a Yellowstone parkba – árulta el.

Kabáczy József új kiállítása augusztus 16-án, vasárnap a mise után nyílik meg Kecskeméten, az evangélikus templomban. Hosszú évek óta jó kapcsolat fűzi az evangélikus egyházhoz, Kis János lelkész-espereshez. Évente egy-két alkalommal rendeznek számára kiállítást a templomban. A téma mindig más, de szakrális vonatkozású alkotások mindig helyet kapnak az összeállításban. Ezúttal Kabáczy József az elmúlt másfél évben született festményeit tekinthetik meg a hívek és barátok.