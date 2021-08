A szeretet, a jóság és a szépség is megelevenedik Vajgel Pál alkotásain

Vajgel Pál festőművész képeiből nyílt kiállítás Kisasszony havi tárlat címmel Kiskunhalason a Vasutas Művelődési Házban csütörtök délután. A tárlatot, az alkotóművész barátja, Sáli Levente festőművész nyitotta meg a nagyközönség számára.

Ezt ne hagyja ki! Üres lózunggá vált a baloldalon az antiszemitizmus elleni fellépés

A Vasutas Művelődési Ház Tükör terme megtelt érdeklődőkkel, ahol a Pásztortűz Egyesület szervezésében kiállították Vajgel Pál új festményeit. A megnyitón Végső István történész, az egyesület elnöke köszöntötte elsőként az alkotót és a vendégeket. Elmondta, hogy 1980-ban ebben a teremben nyílt az első tárlata, a 86. születésnapját ünneplő Vajgel Pálnak, azóta számtalan kiállítása volt Kiskunhalason és más városokban is. – A szeretet, a jóság, a szerelem, a biblia, a szépség és a hétköznapi történések elevenednek meg Vajgel Pál festményein – foglalta össze, kiemelve, hogy a festőművész ma is aktívan alkot.

Vajgel Pál tárlatát Sáli Levente festőművész nyitotta meg felidézve az alkotóhoz fűződő sokéves barátságát és azt a sokszínű művészi tevékenységet, amit a mai napig aktívan folytat. – Az is lehetne ennek a tárlatnak a címe, hogy Jelek, mert olyan elévülhetetlen emberi pozitív tulajdonságokat, olyan jelképrendszereket és szimbólumokat örökített meg Pali bácsi a képein, ami mindannyiunk lelkében benne van. És ahogy a képeket nézzük, mintha tükörbe néznénk, úgy rajzolódnak ki előttünk ezek az értékek – mutatott rá Sáli Levente, aki az alkotóhoz fűződő számos személyes baráti történetet is megosztott a hallgatósággal.

– Nem csak simán meg vannak festve ezek a képek, hanem meg is vannak faragva és ezek a faragványok még külön ki is vannak festve. Ez egy olyan új technika, amely egyfajta útkeresés is az alkotóművész lelkében, aki nem csak festészettel foglalkozik, hanem szobrászkodással is. Több alkotása is látható a halasi középületeken, többek között a Csipkeház és a Városháza homlokzatán, illetve a Kórházban, ahol néhány hete leplezték le az intézmény névadójáról, Semmelweis Ignácról mintázott mellszobrát – összegezte Vajgel Pál művészi tevékenységét Sáli Levente.