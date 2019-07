A sváb tánc és viselet napját rendezték meg Hajóson

Hetedik alkalommal tartották meg a tánc és viselet napját Hajóson, ahol a fiatalok és idősek is fontosnak tartják a sváb hagyományok életben tartását.

– Kifejezetten erre a napra jöttem haza Németországból, ahol gazdaságtudományt tanulok Nürnbergben – mesélte Mundig Aliz, aki büszkén viselte azt a felsőszoknyát, amiről megtudtuk, hogy valamelyik nánikája – azaz déd- vagy nagymamája – hordott valamikor, és közel száz éve öröklik egymástól a család nő tagjai. Mayer Helga és kedvese, Frank János pedig Bikalról érkeztek a hajósi viselet és tánc napjára, amire hetedik alkalommal gyülekeztek a résztvevők a Heimatmuseum, azaz sváb tájház udvarán.

– A lányoknak fekete bársonyszalag, azaz Khopf-mássá van a hajában és a fiatalok a hajukat mindig befonva, feltűzve hordták – avatott be a sváb lányok ruházatának titkaiba Geiger Ferencné viseletkészítő, aki éppen Földes Flóra öltöztetésében segített a tájházban. Mint kiderült: a nagy meleg ellenére 4-5 kusztl, azaz keményített alsószoknya is része a ruházatnak. Mindezekre még egy díszes kötény – svábul Súc – is kerül, ami lehet hagyományos fekete, de fehér is. A felsőszoknyák – amik különböző színűek is lehetnek – alá még harisnyát – Strampf, ha fekete akkor Schwazi – is húznak, a lábakra pedig bársonycipő vagy kötött Patschker kerül. A nők felsőruházata fehér csipkés ingből áll, amihez fekete bársonykabátka is járhat.

A lányok ruházatának fontos része a fejdísz, a Kopfmascha, és amikor asszony lesz a lányból, akkor Hauba lesz a fityula neve. A nyakban lévő gyöngysorok és a rézlánc is részei az ünnepi viseletnek. A láncokon egy-egy közeli szeretett fényképeit is a nyakukban hordják.

A sváb viselet és szokások megismerésében Mayer Istvánné, a Hajósi Hagyományőrző Sváb Énekkar tagja is segített.

– Az asszonyok a fehér alsószoknyát addig hordták, amíg az első gyerek meg nem született, de mindig csak ünnepre vették fel. Ha férjhez mentek, a Kopfmaschát és a gyöngysort, azaz a Nustrá-bendlt és a nyakfodort már nem használták, azokat a lányaikra hagyták. A fejükre a Hauba került, ez jelezte a családi állapotukat – magyarázta Judit néni, aki a sváb férfiak ruházatáról elmondta, hogy a kalap elengedhetetlen, akárcsak a fehér hosszú ujjú ing. Bársonykabát, kötött fehér zokni és bőr csatos cipő is a viselet része. A kiegészítők közül a zsebóra a legjellegzetesebb, amit a mellényzsebben hordtak.