A Sváb Sarok értékeit szeretnék bemutatni

A kivételes adottságú Hajós-Pincefalu jelenti a legnagyobb idegenforgalmi vonzerőt a Sváb Sarokban, melynek települései komoly reményeket fűznek a térség turizmusának fellendüléséhez.

A Sváb Sarok négy települése, Császártöltés, Érsekhalma, Hajós és Nemesnádudvar együttműködése a programok összehangolásával kezdődött, azaz igyekeztek úgy összeállítani az eseménynaptáraikat, hogy a nagyobb rendezvényeik ne ütközzenek. Az együttműködés fokozatosan kiteljesedett, és az Utazás Kiállításon is közös standon mutatkozott be a térség.

Múlt szombaton ország-világ megismerhette egy kicsit a négy település hagyományait, szokásait, épített és természeti értékeit, hiszen ötórás élő adás helyszíne volt a Kossuth rádió országjáró műsorában a Sváb Sarok. Hogy milyen idegenforgalmi célok vannak Hajóson, arról a kisváros polgármestere, Estókné Szalczer Erzsébet beszélt szerkesztőségünknek a múlt év szeptemberében megnyílt Cabernet Borturisztikai Látogatóközpontban.

– Ez az épület városunk tulajdona, az üzemeltetést a szintén városi tulajdonú Hajósszolg Kft. végzi. Az épületet árverésen szereztük meg, és a megyei önkormányzat által irányított területfejlesztési program forrásaiból tudtuk felújíttatni. Az épület múltjáról annyit érdemes tudni, hogy az 1960-as évek végéig présház volt, alatta egy hatalmas pincerendszer húzódott, ami ma is szinte teljes épségében ott van. Sőt, még korábbi időszakban építették, hiszen érseki pince volt valamikor, melynek olyan hatalmas részei is vannak, hogy tárkocsikkal jártak benne. Az 1970-es évek második felében a Hosszúhegyi Állami Gazdaság épített ide egy modern épületet, amely étteremként működött hosszú évekig. Később magántulajdonba került, többször gazdát is cserélt a pincefalu központjában álló épület, majd árverés útján értékesítette a magyar állam. Így került 2013-ban a tulajdonunkba az épület. Az önkormányzatnak célja, hogy legyen olyan saját tulajdonú épülete itt, a Pincefaluban, ami szolgálja a közösséget. Akkoriban még nem fogalmazódott meg pontosan, hogy mit is szeretnénk itt, de az évek alatt megszületett az elképzelés: egy látogatóközpontot szeretnénk kialakítani. A Hajós-Pincefaluba érkezők számára ez egy olyan kiindulási pont lehet, ahol megkaphatnak olyan információkat, melyek hasznosak az itteni szőlő- és borkultúráról, és innen indulhatnak a több mint 1200 présházból álló falu felfedezésére – mondta el Estókné Szalczer Erzsébet, aki arról is szólt, hogy az Európában egyedülálló Pincefalu egy olyan érték, amire építkezni lehet.

– Számunkra ez egy kitörési pont a turisztika és idegenforgalom irányába, és ezt a lehetőséget ki kell használnunk. Ez az épület az első lépés a céljaink irányába, amit szeretnénk továbbfejleszteni. Kisebb konferenciák és összejövetelek céljára máris alkalmas a látogatóközpont, de az épület alatti pincerendszert szeretnénk látogathatóvá tenni, valamint a tetőtérben található szálláshelyeket is újra lakhatóvá tenni – sorolta Hajós polgármestere.