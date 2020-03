A rajzverseny legjobb alkotásait díjazták Baján

Rajzverseny díjkiosztóját rendezték meg kedden a Bácskai Kultúrpalotában, ahol a Bajai Halászléfőző Bajnokok Egyesülete és a Türr István Múzeum által kiírt, 420 alkotást eredményező pályázat legjobbjait köszöntötték.

A helyi és környékbeli óvodások és iskolások mellett több Berettyóújfaluból, valamint Bátaszékről érkezett pályamunka is elnyerte a zsűri tetszését. Nyirati Klára polgármester köszöntőjében hangsúlyozta, hogy a bajaiak büszkék a halászlére és fesztiváljukra, a nagy érdeklődés pedig azt igazolja, hogy a tradíció tovább él a felnövekvő generációkban is, külön köszönetet mondott a segítő pedagógusoknak.

A májusi Jánoska-eresztéskor szabadtéri kiállításon mutatják be a legjobb rajzokat, alkotásokat, addigra erre alkalmassá teszik a munkákat, jelentette Horváth László, az egyesület elnöke. Azt is kiemelte, hogy az évente mintegy húsz főzőversenyen megforduló halfőzők sátrát is a pályázatra beküldött alkotásokkal díszítik majd, így azok országjárásra indulnak.

Harmath István szobrászművész a zsűri nevében arra hívta fel a figyelmet, hogy a gyerekek alkotás közben nem titkolóznak, így olyan érzéseikről is számot adnak, amelyekről szavakban még nem tudnak beszámolni.