A nemzeti ünnepre készülnek a kecskeméti KandArt fiatal színjátszói

Lelkesen készülnek a KandArt színjátszói a március 15-ei ünnepségre. Két tervük is van. Az A forgatókönyv szerint személyes jelenlét előtt mutatják be új, történelmi ihletésű színpadi előadásukat, a B szerint felveszik videóra, és azt adják közre.

A középiskolás diákok közül sokan – az online oktatás miatt – kevésbé motiváltak, elvesztették a lelkesedésüket. Nem így a Kandó középiskola amatőr színjátszói, a kandartosok. A napokban vezetőjük, Bapcsán Botond végzős diák mesélt mindennapjaikról, legújabb előadásukról.

– A járványhelyzet, az online oktatás ellenére is célom, hogy összetartsam a csapatot. Ha nem is léphetünk fel nagyközönség előtt, akkor is szeretném, ha dolgoznánk, játszanánk. Karácsonyra összehoztunk egy mélyebb mondanivalójú kisfilmet, mely sokaknak még könnyet is csalt a szemébe. A téma aktualitását természetesen a való élet, a járvány adta. A kisfilmből kiderült, hogyan tudják összehozni a közös karácsonyozást az egymástól távol lakó családtagok. A kivitelezés is egyedi technikát kívánt meg. Mindenki otthonában vette fel saját részeit, melyet egy videóvá vágtunk össze Knoska Máté operatőrünk segítségével – részletezte Bapcsán Botond, aki nemcsak szerepel az előadásokban, de a rendezésből, a háttérmunkából is kiveszi a részét.

A KandArt színjátszó csoport mentora Erdős Zsuzsánna tanárnő, legújabb darabjukhoz azonban Kordik István történelemtanár is segítséget nyújtott.

– Az új darabunk forgatókönyvét én írtam. Az első változatát már tavaly megírtam, akkor a járvány miatt már nem tudtuk előadni, zárt az ország. Most ezt dolgoztam át, legalább háromszor, és ki is egészítettem. Szerintem – egy sokkal jobb született belőle.

Nagy gondot fordítottam arra, hogy történelmileg is valós legyen.

Az iskolai könyvtárban kutattam források után, sok korabeli újságcikket és naplóbejegyzést olvastam el. Végül a kész forgatókönyvet megmutattam Kordik István történelemtanárunknak, hogy véleményezze. Tetszett neki, de persze, ahol szükséges volt, ott korrigáltam a tévedéseimet – jegyezte meg Botond.

A március 15-ei darab is filmszerű lesz. A diákok színpadon adják elő, de minden jelenetet külön vesznek fel, mint egy filmforgatás alkalmával. A próbákat az egészségügyi szabályok betartásával tartják meg, február első napjaiban kezdődött el az érdemi munka. Két tervvel készülnek, vagy a diáktársaink előtt adják elő, vagy videóra veszik fel. Természetesen az előbbinek örülnének a legjobban.

– A héten szerveztük meg az első olvasópróbát. A darabban mintegy húszan szerepelünk, de ebből csak tizenegyen vagyunk, akiknek komolyabb a szerepe, és rendszeresen ott kell lennie a próbákon. A statiszta szerepeket megformáló diákokat, csak az adott részre hívjuk be – részletezte Botond, aki Petőfi Sándort formálja meg. Emellett rendezi is a darabot, rendezőasszisztense pedig Kanalas Péter diáktársa.

A díszlettervezést két diáklány vállalta magára. Kökény Dóri maga is színjátszó, Mócza Zsuzsanna pedig pártoló tagként segíti a művészi munkát. Mindketten művészeti tagozatra járnak az iskolába.

– Bízom benne, hogy a következő próbánkra – meghívásunkra – már a magyartanárunk is eljön, szívesen vennénk a véleményét, hogy még profibban valósulhasson meg előadásunk – mondta Botond, majd hozzátette: mivel hamarosan érettségizik, így erre a tanévre több darabot már nem tervez. Szívesen vezeti a színjátszókat, de az online oktatás keretében rendkívül sok energiát kíván meg tőle az érettségire való felkészülés.