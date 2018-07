A múzeum tömlöcében forgatták a versfilmet

A bilincs című versfilmjével bejutott a II. Hét Domb Filmfesztivál döntőjébe Farkas Bianka és a Stáb. A Petőfi-­verset feldolgozó film költsége mindössze 3500 forint volt.

Farkas Bianka neve nem ismeretlen a hazai filmes és színházi világban. A 14 éves kecskeméti diáklány már több fővárosi színdarab gyermekfőszerepét eljátszotta, a Terka Nova című kisfilmben nyújtott alakításáért pedig Best Young Actress díjat nyert a Los Angeles Film Awards-on. Álma, hogy színésznő és rendező legyen. Jó úton halad efelé, amit A bilincs című versfilm sikere is bizonyít, melyben a versmondó szerepét alakítja és amelynek rendezéséből is – a stáb többi tagjával együtt – kivette részét.

A bilincs című kisfilmet Pető­fi Sándor A bilincs című verse ihlette. A versfilm tavaly novemberben különdíjat kapott a Kaleidoszkóp Versfesztiválon, most pedig bejutott a II. Hét Domb Filmfesztivál döntőjébe az egyéb kategóriában. Szeptemberben derül majd ki, meddig menetel a minimális költségvetésből forgatott film.

A versfilmet tavaly júliusban forgatta le a stáb Kiskunfélegyházán, a Kiskun Múzeum egyik használaton kívüli pincéjében.

– Bianka nagyon tehetséges versmondásban. Elindult egy versenyen, ahol versfilmet kellett készíteni – elevenítette fel a filmkészítés kezdetét Farkas András, Bianka édesapja, aki a stábtagok toborzásában és a film előkészítő munkálataiban volt Bianka segítségére. – Lelkesen vágtunk bele a filmkészítésbe, mert nagy filmrajongó a stáb minden tagja, és úgy tűnik, ez a lelkesedés egészen messzire visz bennünket. A versfesztiválok után több hazai és nemzetközi filmfesztiválra is beneveztük – jegyezte meg.

A Stáb tagjait barátok, rokonok, ismerősök alkották, mindenki társadalmi munkában kapcsolódott be a projektbe. Mindössze a jelmez kölcsönzésére kellett 3500 forintot fizetniük, ez egyúttal a film hivatalos költségvetése.

A filmben Szűcs Sándor alakítja a börtönbe vetett ifjút. A szereplőválogatás nem mindennapi módon zajlott le.

– A Facebookon az ismerőseink között böngésztünk Biankával, alaposan átgondolva, hogy ki jöhet szóba a szerepre. Így találtunk rá Sanyira, akit kvízversenyekről ismertem – tette hozzá Farkas András, aki kvízjátékosként is sikeres.

– Váratlanul ért András telefonja – árulta el Szűcs Sándor. – Nem tudtam mire vélni, mit szeretne tőlem a rivális kvízcsapat tagja. Amikor elmondta, hogy a versfilmhez szeretnének főszereplőnek, azonnal rábólintottam, mert ilyet még nem csináltam, egyfajta kihívásként tekintettem a feladatra.

Bianka természetesen már rutinosan mozgott a kamera előtt. – Jól ment, és érdekes munka volt. Ez teljesen eltért a korábbi szerepeimtől, mert itt minden olyan családiasan zajlott le. A helyszín tökéletes volt. Amikor a börtönmúzeum látogatható helyiségeit megnéztük, hiányérzetem volt, de egyszer csak megpillantottam a padlón egy rácsot, ami egy föld alatti helyiséget rejtett. Mikor megtudtam, hogy régen tömlöc volt ott, azonnal látni szerettem volna. Amikor elém tárult, tudtam, hogy ezt kerestük. Áradt belőle a XIX. század hangulata, tökéletesen visszaadta Petőfi versének szellemiségét.

A zenét a fővárosban élő, vajdasági születésű Jung László készítette el. A fiatal srác munka után, éjszakába nyúlóan, a munkásszállón lévő szobájában alkotta meg a film zenéjét.

– Nagyon élveztem a munkát. Annyi instrukciót kaptam Biankáéktól, hogy a zene első fele nyomasztó, a vége pedig emelkedett hangulatot árasszon. Úgy érzem, ezen kitételeknek sikerült megfelelnem és zenémmel hozzájárultam a film sikeréhez – tette hozzá László.

A filmkészítés során minden apró részletre odafigyeltek a készítők, például a főcím felirata eredeti Petőfi-kézírás alapján készült.

– Sajnos, a Petőfi Irodalmi Múzeum Kézirattárában sem találtuk meg A bilincs című vers eredeti kéziratát, így más Petőfi-versekből emeltük ki a „bilincs” szót, az „A” betűt – árulta el András.

A stábtagoknak – akik immár Aurorafilm Kecskemét filmműhelyként szövögetik újabb terveiket – nagy lendületet adott az eddigi siker. Jelenleg egy kisjátékfilmben gondolkoznak, melyhez egyelőre még gyűjtik a pénzt.

Együtt dolgoztak meg a sikerért

A filmkészítésben részt vett még: Busa Béla (operatőr), Szabó Gábor (sminkes), Berényiné Horváth Ágnes (fordító), Szűcs Zalán (intro), továbbá Nagy Emese, Szabó Kiara és Víg László.