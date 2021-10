A múlt egy szeletéről mesélt Turán István a kiskőrösieknek

Magyarországon kevés olyan település lehet, amely történelme során egyszerre fogadta a köztársasági elnököt és a kormány tagjait. Kiskőrösön a kommunista diktatúra bevezetése előtti hónapokban járt az akkor még polgárinak nevezhető kormány. Erről az eseményről hallgathattak meg egy előadást a könyvtári hét keretében az érdeklődők a kiskőrösi könyvtárban a napokban.

Különösen indult 1948. január 1. a kiskőrösiek számára. Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc centenáriumára emlékezve érkezett meg az év első napján az akkori magyar kormány és a köztársasági elnök a városba. Ennek az eseménynek a jelentőségét járta körül előadásában Turán István helytörténész az Országos Könyvtári Napok programsorozat keretében rendezett előadásán.

Mint mondta, ilyen magas szintű és ekkora létszámú delegáció ugyanis nem is járt a város addigi történelmében és azóta sem Kiskőrösön. Az ünnepségre 1947-ben már készültek, igaz, kevés anyagi forrással bírt a település – hangsúlyozta a történész.

Érdekes, hogy csak decemberben kaptak arra pénzt a kiskőrösiek, hogy megépítsék az ország első centenáriumi emlékművét január 1-ig, illetve legalább egy járdát abban az utcában, amelyen besétál a vasútállomásról a kormánydelegáció. A gyorsan felépített emlékművet becsomagolták a helyiek, mivel attól tartottak, hogy szétfagy a hidegben.

Miután felavatták az emlékoszlopot, a Szarvas fogadó egykori színháztermében rendezték meg január 1-jén az írószövetség díszközgyűlését, amely Petőfi Sándor születésének 125. évfordulója és tulajdonképpen az országos centenáriumi emlékév nyitórendezvénye is volt. A fővárosból érkezett 400 fős delegációt itt tudták leültetni. De, mint ahogy Turán István megjegyezte, nagy vendégségre nem futotta, csak száraz szendvicsre, az sem jutott mindenkinek. A hozzávalókat Császártöltésről küldték az ott lakók, akik félve a kitelepítés megismétlésétől, annyi élelmiszert adtak, amennyit csak tudtak.

Hogy kik jöttek le Budapestről? Tildy Zoltán köztársasági elnök, Dinnyés Lajos miniszterelnök, Nagy Imre házelnök, Veress Péter honvédelmi miniszter, Rákosi Mátyás miniszterelnök-helyettes, Gerő Ernő későbbi közlekedésügyi miniszter és Vas Zoltán, a Gazdasági Főtanács főtitkára is részt vett az eseményen. A kommunista párt nevében koszorút helyezett el Kádár János is. De ott volt Gobbi Hilda, Illyés Gyula, Kassák Lajos, Major Tamás és Hatvany Lajos is, és fel is léptek a „nagynapon”. Faludy György költő egy kissé pikáns és gunyoros versben – Kiskőrös 1948. január 1. – emléket állít e napnak.