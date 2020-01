A minisztérium is elismerte a félegyházi könyvtárban folyó munkát

Elnyerte a Minősített Könyvtár címet az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatán a Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár.

– A Minősített Könyvtári cím elnyerését sok évi felkészülés előzte meg. Könyvtárosaink szakmai képzéseken vettek részt, könyvtári szakemberek segítettek bennünket az elindulásban. Bács-Kiskun megyében – a városi könyvtárak közül – könyvtárunk elsőként kapja meg a címet, amely öt évig jogosít bennünket annak használatára – nyilatkozta hírportálunknak Kállainé Vereb Mária, a félegyházi könyvtár igazgatónője.

Elmondta, a kor kihívásainak megfelelve törekszenek arra, hogy minőségi szolgáltatást nyújtsanak olvasóiknak. Ehhez folyamatosan figyelemmel kísérik használóik igényeinek változását és vizsgálják elégedettségüket is. Kétévente megkérdezik olvasóikat, mi a véleményük a könyvtárról, a kínált irodalomról, rendezvényeikről, könyvtárosaikról, s milyen igényeik vannak. A kérdőíveket több százan töltötték ki, amelyek alapján alakítják szolgáltatásaikat.

– Olvasóink javaslatára csökkentettük például a hulladéktermelést, ezért ma már nem használunk egyszer használatos műanyagokat, üvegkancsóban és poharakban kínáljuk a vizet. Olvasóink kérésére vezetjük be a saját könyvcsere programot, de így szerveződik a gyermekbirodalomban csocsóverseny is. Ugyanakkor felmerült az igény egy, a szolgáltatásokat hirdető monitor elhelyezésére és a klimatizálást is hiányolják olvasóink a könyvtár regisztrációs övezetéből. Ezeket is igyekszünk mielőbb pótolni – hangsúlyozta az igazgatónő.

Küldetésük teljesítése érdekében arra törekednek, hogy együttműködjenek a helyi oktatási, kulturális, szociális és egészségügyi intézményekkel, a családokkal és a civil szervezetekkel. Szinte valamennyi helyi intézménnyel van partnerségi együttműködési megállapodásuk. Így például számos közös programot valósítottak meg a Nagycsaládosok Egyesületével, a Védőnői Szolgálattal, a Praxisközösséggel, a Gyermek és Ifjúsági Önkormányzattal, és a Móra Ferenc Közművelődési Egyesülettel. Az igazgatónő kiemelte a Betűbölcsi programjait, a Móra felolvasást, a költészet napi versolvasást, a Wass Albert estéket, a házasság hete programjait, a Félegyházáról indultak helytörténeti beszélgetéseket, vagy a városból elszármazott alkotók kiállításait.

A könyvtár a helyi kultúra, a művelődés és a közösségi találkozások egyik fontos színtere, aktív alakítója. Egyben az oktatás, a képzés, az élethosszig tartó tanulás eszköze is. Egy európai uniós pályázat lehetőséget ad arra, hogy kismamáknak pszichológia, angol nyelvi képzéseket tartsanak szakemberek közreműködésével.

– A hátrányos helyzetűeknek pedig a hajléktalan szállón szervezünk életvezetési tanácsadást. Igyekszünk felkarolni az új ötleteket, segítettünk például az Olvas-Lak-ok, utcai könyves szekrénykék megvalósítását, a fiatalok kezdeményezésére pedig ifjúsági sarkot hoztunk létre a kevésbé használt médiatár részlegünkön. Elindítottuk a Középiskolások hetét, melynek keretében szervezzük a felvételi tájékoztatókat, kvízjátékot, fiatal írókkal való találkozást. Nyáron is figyelünk a fiatalokra és a családokra, ezért indítottuk el az Unatkozol? Vár a könyvtár! című nyári szünidei programunkat. Kiemelten foglalkozunk a környezetvédelemmel is. Ebben a szemléletben indítottuk el a Zöld Könyvtári Estéket és nemrég alakítottunk ki egy ökosarkot a regisztrációs övezetünkben, ahol a környezetvédelem témakörében külön gyűjtemény várja olvasóinkat. Ebben a munkában a Zöld Könyvtári díj is megerősít bennünket – összegezte Kállainé Vereb Mária.