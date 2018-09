A mazsorettcsoport vezetője a textillel is remekül bánik

Véginé Vajda Judit óvónőként dolgozott negyven évig, ugyanakkor ő a szép sikerekkel büszkélkedő Solti Mazsorett Csoport létre­hozója, vezetője, szakmai irányítója is. Fennmaradó szabad idejében textilből varrással készít használati­ és dísztárgyakat. A közelmúltban a Solti Kreatív Kézimunkakörrel együtt mutatta be alkotásait Solton.

– Gyerekkoromban is folyton kötöttem, hímeztem – idézi fel Véginé Jutka. – Úgy gondolom, családi örökségem is, hogy szívesen kézműveskedem, mivel nagymamám női szabó volt, nagyapám cipészmester, így otthonról hozhattam ezeket a készségeket. Gimnáziumban is tanultam a szabás-varrást, így amikor a gyerekeim megszülettek, nekik is sok mindent elkészítettem. Ugyanakkor az óvodában is kamatoztattam a tudásomat, dekorációkat készítettem a csoportomban, és ünnepi alkalmakkor egyedi ajándékokkal leptem meg a gyerekeket.

Miután rátalált a foltvarrásra, készített terítőket, takarókat, párnákat és még sokféle dolgot otthona szépítésére, de gondolt a barátokra, ismerősökre is. A műhelyként használt szobában rengeteg anyagot gyűjtött össze az évek során. Elmondása szerint akármerre jár, ha meglát egy-egy szép anyagot, akkor vesz belőle, mert a színvonalas munkához jó minőségű anyag is kell. Hangulatos faliképek kerülnek ki a keze alól, takarói a színek és a formák harmóniáját mutatják. Szemet gyönyörködtető, ahogy összeválogatja a különböző mintájú anyagokból az egymáshoz illőeket, és aztán egységes kompozíciót teremt a foltokból.

Véleménye szerint a mazsorettkoreográfiák készítése nem is áll túl távol a foltvarrástól, az is hasonló kreativitást igényel, mint a sok apró elemből álló kézimunkák összeállítása, de a lányok fellépőkosztümjeinek megtervezésében is nagyon jól tudta használni tapasztalatait.

Most legújabb szenvedélyként hímzett mintákkal készít táskákat, amihez egy speciális hímzőgépet is beszerzett varrógépe mellé. Mint mondja, csak egyedi, személyre szabott dolgokat varr. Úgy gondolja, nem szeretne sorozatban gyártani. Minden munkáját úgy készíti el, hogy az különbözik anyagában, színében, fazonjában a többitől. Óvónőként olyan tárgyakat, mesefigurákat is szeret készíteni, amely a gyerekekhez ­közel állnak, macik, cicák, baglyok, babák kerülnek ki a keze alól.

Feltöltődik

Judit számára a varrás kikapcsolódás, feltöltődés, amely alkalmanként kihívást is jelent, például amikor valakinek a kedvelt régi farmerjából megtervez és elkészít egy mutatós táskát. Ahhoz, hogy szabad idejének nagy részét hobbijaival tudta eltölteni­, persze elengedhetetlen a jó családi háttér. Véginé Vajda Jutkát ebben is támogatta ma már két felnőtt gyermeke és férje, mivel családjukban megbecsülendő tulajdonságnak számított a kreativitás, akár mazsorettről, akár varrásról volt szó.