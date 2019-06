A magyar festészet különleges alkotójára emlékeztek Halason

A magyar festészet egyik legkülönlegesebb egyénisége, Csontváry Kosztka Tivadar halálának 100. évfordulójára emlékeztek a Forrás-Új Tükör Klub szervezésében kedd este a Közösségek Házában.

A zsúfolásig telt teremben Pap Gábor, művészettörténész – aki az 1980-as években Halason dolgozott – tartott előadást a magyar festőről. Pap Gábor halasi munkássága meghatározó volt, először a Városi-Járási Könyvtár igazgatója volt, majd a városi tanács művelődési osztályának munkatársa. Számos kiállítást szervezett a Gózon István Művelődési Központban általa létrehozott Csontváry Stúdióban, emellett több művelődési kísérletet megvalósított a helyi kulturális életben.

A huszonéves Csontváry gyógyszerész végzettséget szerzett – apja nyomdokaiba lépve – és patikussegédként kezdett el dolgozni, amikor különösen módon végül elindult a festészet felé. – A nagy szegedi árvíznél kapott egy életre szóló figyelmeztetést – ahol egyébként önkéntesként részt vett a mentésben -, hogy az értékek az életében nem ott vannak, ahol jelenleg tart. Ezután került Iglóra egy patikába, ahol az úgynevezett elhívása történt. Egy nap a patika előtt ücsörgött és unalmában az egyik vénycédula hátuljára ceruzával rajzolgatott egy ökrös szekeret. Az idős patikus megpillantotta a művet és felkiáltott: “Hisz maga festőnek született!”. Csontváry ezek után hangot hallott, amely így szólt: “Te leszel a világ legnagyobb napút festője”. Így indult el a művészet útján – mondta Pap Gábor.

A művészettörténész előadásában kitért arra is, hogy a Kosztka Mihály Tivadar néven született kiváló festőművész két talán legismertebb alkotásával a kitartás fontosságára hívja fel a figyelmet. – Két cédrus képéről azt írja, hogy ez a fa nem rögtön kezdi el a koronáját kiteljesíteni, háromezer évig tart, ezzel mutat példát a nemzetnek a kitartásra. Azt is írja, nem jó a cédrusnak a tövét piszkálni, hogy máris hajtson ki, hisz még nem érett rá. Először ismerd meg magadat, mielőtt megmutatnád másoknak, ki is vagy – mondta Pap Gábor, aki hangsúlyozta, hogy mindaz, amit ő elmondott Csontváry önéletrajzi írásaiban megtalálható.