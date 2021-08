A Legjobb női főszereplő díját kapta Danyi Judit színművésznő

A Kecskeméti Nemzeti Színház idén a Jövőre, veled, itt 2. című romantikus vígjátékkal szerepelt Szarvasi Vízi Színház repertoárjában. A XI. Magyar Teátrum Nyári Fesztivál Díjátadóján a legjobb női főszerepért járó díjat – a közönség szavazatai alapján – a kecskeméti társulat színművésznője, Danyi Judit vehette át.

Vasárnap egy fergeteges gálaműsor keretében hirdették ki a Szarvasi Vízi Színház idei legjobbjait. A Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház a Jövőre, veled, itt 2. című romantikus vígjátékkal szerepelt az idei repertoárban, amelynek két főszereplője a kecskeméti társulat művészházaspárja, Danyi Judit és Hegedűs Zoltán.

Az öregedés gondolatát, az emberi kapcsolatok mélységeit, és a férfi-női viszonyrendszert is humorral taglaló előadásban nyújtott alakításáért Danyi Judit a XI. Magyar Teátrum Nyári Fesztivál Díjátadóján a legjobb női főszerepért járó díjat vehette át. Az eseményekről a színművésznő mesélt hírportálunknak:

– Igazán nagy öröm volt számomra ennek a díjnak a híre, annál is inkább, mivel teljesen véletlenül alakult úgy, hogy a mi darabunk szerepelt végül az előadások között – fogalmazott Danyi Judit. – Egy kicsi kamaradarabról van szó, amit a szokásos hatvan fő helyett, most beugró előadásként, 1200 ember előtt játszottuk a Szarvasi Vízi Színházban. Cseke Péter igazgató úr múlt hét kedden hívott fel a jó hírrel, hogy a közönség szavazatai alapján a XI. Magyar Teátrum Nyári Fesztivál Díjátadóján a legjobb női főszerepért járó díjat én kapom. Vasárnap egy fantasztikus gálaműsor keretein belül volt az átadó, ahol több volt kollégáim is a fellépők között szerepelt, így közös öröm és meglepetés volt ebben a helyzetben találkozni újra.

– Természetesen velem volt a férjem, Hegedűs Zoltán, aki egyben partnerem is az előadásban. Ez azért is volt fontos számomra, mert egy két személyes darab esetében az én díjam tulajdonképpen mindkettőnk elismerése is egyben – hangsúlyozta a színésznő. – Nemrég pedig egy igazi különlegességet is megtudtam a darabunkkal kapcsolatban. Szerednyei Béla (a rendező) a premierünkön mondta el, hogy mi vagyunk az egyetlen olyan színészpáros az országban, akik a Jövőre, veled, itt mind a két részét együtt játszották el. Ettől még egyedülállóbb, és személyesebb lesz számomra ez az élmény.

Doris és George történetét a 2021/22-es évadban is megtekinthetik a nézők, de októbertől már a Kelemen László Kamaraszínházban, ahol nagyobb létszámú közönség fogadására is lehetőség nyílik.