A legjobb kecskeméti versmondók újabb videót készíthetnek a héten

Szombaton tartják meg a Nagy versmondást, mely szorosan kapcsolódik az idei online városi Versmondók találkozójához. A több száz gyermeket, tanárt és szülőt megmozgató verses megméretés értékelését a napokban kapták meg a válogató forduló résztvevői. A döntőbe, azaz a Versünnepre nyolc­vanan jutottak be.

– Idén hányan vettek részt a város egyik legjelentősebb gyermekművészeti rendezvényén, a Versmondók találkozóján? – kérdeztük Csizmadia Ilonától, a szervező Hírös Agóra Ifjúsági Otthon munkatársától.

– A találkozó közel 25 éves múltra tekint vissza. A járványhelyzet miatt nem szerettük volna, ha megszakad a hagyomány, ezért döntöttünk az online megvalósítási forma mellett. Szakmai együttműködő partnerünk a kecskeméti Drámapedagógiai Műhely. Óriási szerepet vállaltak az online változat kidolgozásában. A megváltozott feltételek, az online kihívás elnyerte a diákok tetszését, és végül 271-en vállalták a megmérettetést. Bár ez a szám elmarad az előző évek magas részvételétől, de úgy gondolom, a mostani helyzetben ez is nagyon szép aktivitást mutat.

– A szabályok mennyiben változtak?

– Nagyon fontos változás, hogy a versmondók és közönségük nem szemtől szemben, személyesen találkoznak, hanem versvideók beküldésével, az online térben zajlik a találkozó. Ez mindenképp új helyzet elé állítja a résztvevőket és versmestereket egyaránt. Az idén is öt korcsoportban vártuk az 1-11. osztályos diákok jelentkezését. Az általuk választott verset ezúttal videóra kellett venniük, és azt elküldeniük számunkra. A beérkező 271 versvideót 12 csoportra felosztva értékelték a versmesterek. A hagyományokat folytatva egy-egy háromtagú versmesteri csapat 20-25 versvideót tekintett meg. Csak a nevet és a korcsoportot ismerték, azt nem, hogy melyik iskolát képviseli a versmondó. A Drámapedagógiai Műhely lelkes szakemberei alkotják a versmesterek csapatát. Közel 40 fő vesz részt az értékelő munkában, melyet Kulcsár Marianna magyar- és drámatanár, a találkozó szakmai vezetője fog össze.

– Megszületett már az eredmény?

– Az első, válogató fordulóé igen. A 271-ből 80 tanuló jutott be a döntőbe, azaz a Versünnepre. Ezekben a napokban kapták kézhez az értékeléseiket.

– Ez mit takar pontosan?

– A találkozó során nem rangsorolunk, hanem címek találnak gazdára. Versmondásuk alapján hétféle címet adhatnak ki a versmesterek. Valamennyi cím pozitív megerősítést jelent a diákoknak, a versmondás erősségeit emeli ki. Ezek alapján készítettük el a névre szóló emléklapokat.

– Felsorolná, a versmondók milyen címet kaphattak?

– A verset kedvelő verselő jól felkészült, biztos szövegtudással mutatkozott be. A tisztán szóló verselőnél a szép magyar beszédet, tiszta artikulációt értékelték a versmesterek. A zengő hangú verselőnek jók a hangi adottságai, ezt a vers előadása során sikerült is érzékeltetnie. A műértő verselő megfelelően értelmezte a verset, át tudta adni a vers üzenetét. A magával ragadó verselőnek van kisugárzása, a művészi eszközöket jól használta, sikerült – közönség híján – a nézők, versmesterek figyelmét megragadnia és fenntartania. A kutató verselőnél a találó versválasztást értékeljük. Itt a versmondó a saját személyiségéhez illő verset talált, vagy egy kevésbé ismert, értékes művet mutatott be.

– A döntőbe jutottak milyen címet kaptak?

– A legjobbak a Versünnep verselője címet érdemelték ki, ez jogosítja fel őket a döntőben való szereplésre. Tőlük ezen a héten csütörtökig várjuk a versük második videójának beküldését. A felkért zsűri ez alapján értékel a döntőben.

– Ugyanazt a verset mondják el?

– Igen, a tapasztalat azt mutatja, hogy néhány hét alatt sokat érik a gyerekekben a választott vers, tovább csiszolják előadásukat. A versmesterek pedig pontosan erre kíváncsiak.

– A döntő eredményhirdetése hogyan zajlik majd?

– A Kecskeméti Televízió jóvoltából – az eredetileg is tervezett időpontban – május 23-án a tévé képernyőjén keresztül hirdetjük ki az eredményt. A nézők megtudhatják, kik lettek az idén kiemelt arany-, arany-, ezüst- vagy bronzdíjas versmondók. A műsorban az egyes korcsoportok zsűrije is szót kap, megosztják tapasztalataikat.

– A Nagy versmondás minden évben része a Versmondók találkozójának. Idén is sikerül megtartani?

– Eddig mindig a költészet napjához kapcsolódóan, a Versmondók találkozója nyitányaként tartottuk meg a főtéren, ám az idén nem valósulhatott meg eredeti formájában. Ezt is online formába öltöztettük, és most szombaton, a találkozó finisében tartjuk meg.

– Hogyan tervezik a programot?

– Az online Nagy versmondás a Kecskeméti Televízió­ban és egy időben a Hírös Agóra Facebook-oldalain láthatja a közönség szombaton 10 órakor. A felvételt a hét elején előre elkészítettük. Az idei program fókuszában József Attila áll, a költő születésének 115. évfordulója alkalmából. Tóth Anita bábszínész irányításával együtt mondjuk el a kiválasztott hat verset, melyet a műsor közben a közönség saját otthonában mondhat velünk együtt. Online vendégünk is lesz. A szabadszállási Dömötör-ház képviseletében Süveges-Holczmann Andrea videóüzenetét láthatjuk. Bács-Kiskun megye egyetlen József Attila-emlékhelye, a Szabadszálláson található Dörmögő-ház értékeit mutatja be, ahol egykoron József Attila nagyapja csőszként élt, és a kis Attila sok időt töltött ott nyaranként.

– Végezetül elárulná, mely versekkel ünnepelnek idén?

– József Attila verseiből mondunk el négyet: Szállj, költemény, Kedves Jocó!, Kertész leszek, valamint a Homály borult az erdőre című művét. Minden évben választunk helyi költőtől verset, ezúttal Pintér Lajos Bodzafa című verse mellett döntöttünk. Végül megemlékezünk a kö­zelmúltban elhunyt Csukás Istvánról is, akit leginkább meseregényíróként ismernek, pedig számtalan vers is született a tollából. A Szerenád című versével zárjuk az idei Nagy versmondást.