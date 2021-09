A kosárfonó lelke nélkül nem születnek szép termékek

Munkásságának hatvanadik évében Életmű-kiállítással köszöntötték Kanalas János kosárfonó népi iparművészt, a népművészet mesterét a tiszaalpári Árpád Művelődési Házban.

A XI. Országos Kosárfonó Találkozó kiemelt programja Kanalas János életmű-kiállítása, amelyet Mák Kornél, a Bács-Kiskun Megyei Közgyülés alelnöke nyitott meg szombat délután Tiszaalpáron.

– Magyarországon ezeréves hagyománya van a kosárfonásnak – kezdte köszöntőjét Mák Kornél. – A magyarságunk és a mindennapi életünk szerves része, amit hűen tükröznek ezek az alkotások is, hiszen látunk itt olyan fonott eszközöket, amelyeket szakrális eseményeken használnak, de megjelennek a halászat során alkalmazott tárgyak, illetve a piacra járás elengedhetetlen kellékei is. Manapság, amikor a virtuális valóság dominál félő, hogy olyan értékeink vesznek el, amelyek egyben a gyökereinket is jelentik. Egy-egy ilyen találkozó, és egy-egy olyan ember, mint Kanalas János azonban garancia arra, hogy ezek a hivatások és művészetek megmaradjanak. Nekem is volt szerencsém egyszer látni, hogy mennyi erő, kitartás és szakmai tudás kell a vesszőfonáshoz, azóta még jobban becsülöm ezt a munkát, és szeretném, ha a ma embere is bepillantást kapna ebbe.

Kanalas János életművén keresztül nem csupán a szép alkotásait tekinthetjük meg, hanem a készítő lelkét is, és azt hiszem, hogy Tiszaalpár büszke lehet a szülöttére

– mondta az alelnök.

Mák Kornél arról is beszámolt, hogy a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat az elmúlt időszakban kiemelt hangsúlyt fektet arra, hogy a megye 119 településén fellelhető értékeket feltárja és megmutassa az itt élőknek és a turistáknak egyaránt.

A köszöntő második felében Tóth Mária szakoktató, nyugalmazott minisztériumi főtanácsos olvasta fel Jani bácsi laudációját, amelyből kiderült, hogy Kanalas János Tiszaalpáron született, és saját bevallása szerint egészen az 1700-as évekig tudja visszavezetni a családfáját. A mesterség gyakorlásában is hosszúra nőttek a családfa ágai, hiszen a dédszülőkig tudunk visszatekinteni úgy, hogy csak kosárfonókat és halászokat találunk.

– János már gyermekkorában bekapcsolódott a munkába, fűzvesszőt gyűjtött, megtanulta a vessző hántolását, előkészítését a megmunkálásra, megtanult pókolni, feneket kötni – idézte fel a kezdeteket Tóth Mária. – Tizenhárom évesen már megfonta édesapjának a gazdasági kosarak fenekét mielőtt iskolába ment, délután pedig a szegés és fülezés várt rá. Később mesterétől, néhai Szabó Jánostól elleste a szakmai fortélyait, majd tudását oktatóként is továbbörökítette az elmúlt 60 év alatt. Állandóan kísérletezett, font pásztorcserényt, gyaloghintót, bekötött boros- és pálinkásüvegeket, tyúkültetőkosarat, halászati eszközöket, sőt, még hőlégballonkosarat is készített. Önálló műhelye ma is nyitva áll a mesterség iránt érdeklődők előtt. 2010-ben kezdeményezte és megszervezte az Országos Kosárfonó Találkozót Alpáron, de részt vett számos külföldi kiállításon is, míg munkáiért 1999-ben megkapta a népi iparművész címet, 2014-ben pedig a népművészet mestere címet vehette át.

– Kosárfonónak születni kell – vallja Kanalas János. – Bár hatvan éve élek ennek a hivatásnak, úgy érzem, még mindig, folyamatosan tanulom a szakmám. Kezdetben ollóval, kaszaheggyel, kapacsákánnyal termeltük le a vesszőt, majd amikor megcsípte a dér, és leesett róla a levél, akkor tudtunk csak dolgozni vele. Ma már sok mindent el lehet végezni gépekkel is, de az emberi kéz, a kosárfonó lelkének belekötése nélkül nem készülhetnek igazán szép és míves termékek.