A kosárfonást népszerűsítették Tiszaalpáron

A régmúlt idők hangulatát idézték fel a hétvégén a tiszaalpári óvodában, ahol egyszerre három hagyományőrző eseményt is tartottak. Az országos kosráfonó-találkozó, a Bársony Mihály tekerőlantos-találkozó és az óvoda Mihály-napi vására évek óta jól kiegészítik egymást.

Mint megtudtuk, generációváltás történt a kosárfonó-találkozó szervezésében. Kanalas János kosárfonó népi iparművész, a népművészet mestere ugyanis átadta a stafétát Gergely Ramónának, aki örömmel vetette bele magát a szervezésbe. A népművészet ifjú mestere elmondta, évekkel ezelőtt költöztek Erdélyből Tiszaalpárra és családjuk negyedik generációs kosárfonója, kisgyerek kora óta fonja a kosarat. Arról is beszélt, hogy bár Tiszaalpáron évtizedes hagyománya van a kosárfonásnak, mégis egyre kevesebben űzik ezt a mesterséget.

– Nehéz megélni a kosárfonásból, de biztató jel, hogy egyre több a környezettudatos ember, így nő az igény a természetes dolgok iránt. Abban bízok, hogy lesz majd igény a kosárra és egyéb vesszőtermékekre is – hangsúlyozta a főszervező, aki célkitűzésének tartja, hogy ezt a mesterséget megismertesse a fiatalokkal, ezért nyaranta gyermektáborokat is szervez. A találkozóra mintegy nyolcvan kosárfonó érkezett, még a határon túlról is jöttek, hogy népszerűsítsék ezt a kézművesmesterséget.